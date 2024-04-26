İtalyan Kadın Yönetmenin Filminden Büyük Başarı

Greta Gerwig, Barbie filmiyle sinema tarihinde en yüksek gişe hasılatı elde eden kadın yönetmen olarak tarihe geçmiş olabilir, ancak İtalya'da Gerwig'in rekorunu kıran bir başka kadın yönetmen var.

50 yaşındaki oyuncu, yazar ve şarkıcı Paola Cortellesi'nin C'è Ancora Domani (Hala Umut Var) adlı filmi, geçen yıl İtalya'da hem Barbie hem de Oppenheimer'ın önüne geçtikten sonra şimdi Avrupa'da gösterime giriyor.

Sinemalarda geçen ay itibarıyla neredeyse 40 milyon dolarlık bilet satışı yapan ve kadınların maruz kaldığı şiddeti ele alan film aynı zamanda bir İtalyan kadın yönetmen tarafından yönetilen en başarılı film seçildi.

BBC'ye konuşan Cortellesi, filmin başarısına hâlâ inanamadığını söyledi.

"Hiç kimse izleyicilerin bu filme olan ilgisini ve sevgisini tahmin edemezdi" diyen Cortellesi sözlerine şöyle devam etti:

"Yaklaşık 30 yıldır oyunculuk yapıyorum ve son 10 yıldır senaryo yazıyorum, şimdi de 50 yaşında ilk filmimi yaptım. Barbie gibi kadınların deneyimlerini ele alan dev bir filmle beyazperdeyi ve gişeyi paylaşmak sanırım iyi bir şey olmalı."

'Kadın cinayetleri ne yazık ki İtalya'da çok güncel bir konu'

Filmin İtalya'da bu kadar ses getirmesinin bir nedeni, Cortellesi tarafından canlandırılan filmin kahramanı Delia'nın kocası tarafından fiziksel ve duygusal tacize uğraması.

Filmde Cortellesi, İtalya'da kadınların ilk kez oy kullanma hakkına sahip olduğu 1946 yılında, savaş sonrası Roma'da yoksulluk içinde yaşayan bir ev kadını ve anneyi canlandırıyor.

Ancak hikaye İtalyan izleyicide kadınların güvenliğine ilişkin günümüz kaygıları yansıtıyor.

En güncel istatistiklere göre İtalya'da 2023 yılında 120 kadın öldürüldü. Bu, her üç günde bir kadına denk geliyor.

Bu kadınların yüzde 50'den fazlasının partnerleri ya da eski partnerleri tarafından, dörtte birinin ise çocukları (yüzde 89'u erkek çocuğu) tarafından öldürüldüğü belirtiliyor.

İtalya'da kadın cinayetleri konusu Kasım 2023'te, filmin gösterime girmesinde birkaç hafta sonra patlak verdi.

Giulia Cecchettin adlı 22 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin, hala yargılanmayı bekleyen eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü yönündeki iddialar ülkede kitlesel protestolara yol açtı. Cecchettin'in cenazesine binlerce kişi katıldı.

Kadın cinayetlerinin "ne yazık ki İtalya'da çok ama çok güncel bir konu" olduğunu söyleyen Cortellesi, filmin "binlerce yıldır devam ettiğini" savunduğu kültürel bir zihniyeti keşfetmeye çalıştığını belirtiyor.

'Nelerin değiştiğini ve nelerin aynı kaldığını karşılaştırmak istedim'

İtalya'da "Tutku suçları" olarak adlandırılan suçların 1981 yılından beri cezası var.

Temmuz 2023'te cinsel saldırının 10 saniyeden az sürmesi nedeniyle bir okul bekçisinin 17 yaşındaki bir kız öğrenciyi taciz etmekten beraat etmesi dünya çapında manşetlere taşındı.

"Kısa süreli taciz" ifadesi İtalya'da Instagram ve TikTok'ta #10secondi hashtag'iyle birlikte bir trend haline geldi.

Cortellesi, kadına yönelik şiddet temasının yıllardır senaryolarının yanı sıra oyunculuğunun da bir parçası olduğunu, ancak bunu bizzat yaşamadığını paylaşıyor.

"Nelerin değiştiğini ve nelerin aynı kaldığını karşılaştırmak için geçmişte geçen çağdaş bir film yapmak istedim" diyen Cortellesi devam ediyor:

"Artık kadınlar olarak bazı haklara ve güvencelere sahip olabiliriz, ancak toplumda değişmeyen şey, sevgiyi çarpıtan ve onu sahiplenme eylemine dönüştüren zihniyet. Bu yüzden daha iyi bir eğitim sistemine ihtiyacımız var."

Mizahın kullanımı

C'è Ancora Domani zor konuları ele alan bir film olabilir, ancak Cortellesi, izleyicilerin filmle ilişki kurmasına yardımcı olmak için mizaha başvurduğunu söylüyor.

"Geçmişte yazdığım senaryolarda da aynı dili kullandım" diyen Cortellesi, "Bu komedi değil ama çok ciddi temalar hakkında konuşmak için komedi dilinin kullanımı" diye açıklıyor.

Cortellesi aynı zamanda İtalya'daki izleyici kitlesinin yüzde 45'inin erkek olduğunu belirtiyor ve bunu "büyük bir mutluluk" olarak nitelendiriyor.

Cortellesi, "Bu asla İtalyan erkeklere karşı bir film değil, paylaşmaya ve hayatta aynı yolda birlikte yürümeye bir davet. Erkekleri filmi izlemekten soğutmak ve onları suçlayan bir parmakla işaret ettiğimi düşünmelerini istemedim" diyor.