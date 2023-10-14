İtalya ve Malta'da Filistin'e Destek Gösterisi

İtalya ve Malta'da Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi. İtalya'nın kuzeyindeki büyük kentlerden Milano'da Merkez Tren Garı önünden başlayan, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüş, Trotter parkındaki mitingle son buldu. Akdeniz ülkesi Malta'da da Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi yapıldı.

İtalya ve Malta'da, Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi.

İtalya'nın kuzeyindeki büyük kentlerden Milano'da Merkez Tren Garı önünden başlayan, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüş, Trotter parkındaki mitingle son buldu.

"Filistin ile dayanışma" yürüyüşüne, Filistinliler ve İtalyanların yanı sıra farklı ülkelerin vatandaşları, öğrenci grupları ile çeşitli sol gruplar katıldı.

Göstericiler sık sık "Özgür Filistin", "Zafere kadar İntifada" ve "Katil Netanyahu" diye slogan atarken, ellerinde de İsrail'in Gazze'yi bombalamasını kınayan ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Akdeniz ülkesi Malta'da da Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi yapıldı.

Times of Malta gazetesinin haberine göre, Msida kentindeki gösteride bir araya gelen çok sayıda kişi, Gazze'ye yönelik İsrail kuşatmasının durdurulması çağrısı yaptı.

Göstericiler, Gazze'deki bombalamalarda hayatını kaybeden çocuklara atfen ellerinde oyuncak bebekler taşıyarak, durumu protesto etti.

Malta'daki Arap Kültür Derneğince düzenlenen gösteride, İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgusu yapıldı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı ifade edilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.