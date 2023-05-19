İtalya'daki sel felaketinde ölü sayısı 13'e yükseldi

İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesindeki şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Bölgede çok sayıda yerleşim yeri ve tarım arazileri sular altında kalmıştı. Emilia-Romagna Grand Prix'si de sel riski nedeniyle iptal edildi.

İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

İtalya'nın kuzeyinde bulunan Emilia-Romagna bölgesinde geçtiğimiz çarşamba günü etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmaları sırasında daha fazla kişinini cansız bedenine ulaşıldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldiğini açıkladı.

İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle en az 20 nehir taşarken, çok sayıda yerleşim yeri ve tarım arazileri sular altında kalmıştı. Bölgede 280'e yakın heyelan meydana gelmişti. Evlerinde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarılmış, Emilia-Romagna Özerk Hükümeti Başkanı Stefano Bonaccini, Bologna'dan 3 bin, Faenza'dan ve Ravenna'dan 5'er bin kişi olmak üzere 13 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

Emilia-Romagna Grand Prix'si iptal edildi

Bu hafta sonu Imola'da yapılacak olan Formula 1 kapsamında yapılacak olan Emilia-Romagna Grand Prix'si, yakındaki Santerno Nehri'ndeki sel riski nedeniyle iptal edildi. - ROMA