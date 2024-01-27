İtalya da UNRWA'ya nakit akışını durdurdu

Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki insani yardım kurumu UNRWA'nın bazı personellerinin 7 Ekim saldırılarına karıştığı iddiası ile ABD'den sonra İtalya da kuruma nakit akışını durdurduğunu açıkladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bugün iddialar üzerine UNRWA'ya olan nakit akışını durdurduğunu açıklayarak "Müttefik ülkeler yakın zamanda aynı kararı aldılar. İsrail'in güvenliğini koruyarak Filistin halkına insani yardım sağlamaya kararlıyız" dedi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, UNRWA'nın 12 personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına dair iddialar olduğunu ifade ederek "Biz bu iddiaları ve Birleşmiş Milletler'in bu iddiaları ele almak için attığı adımları incelerken, Dışişleri Bakanlığı UNRWA'ya sağlanan ek finansmanı geçici olarak duraklattı" denildi. BM ise bağımsız soruşturma başlattacağını duyurdu.