İtalya'da ele geçirilen 5.3 ton kokain taşıyan geminin mürettebatı gözaltına alındı

İtalya'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda 5.3 ton kokaini taşıyan kuru yük gemisinin 8'i Türk 15 mürettebatı gözaltına alındı. Kokainin piyasa değerinin 850 milyon euroyu aştığı, geminin sahibinin bir Türk armatör olduğu ve son durağının Türkiye olduğu belirtildi.

İtalya'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda 5.3 ton kokaini taşıyan kuru yük gemisinin mürettebatı gözaltına alındı. Mürettebatın 8'inin Türk olduğu belirtilirken, geminin son durağının Türkiye olduğu belirtildi.

5.3 TON KOKAİNİ PAKETLER HALİNDE DENİZE ATTILAR

İtalya'da mali polisi geçtiğimiz salı gecesi büyük bir operasyona imza attı. Palau bayraklı 'Plutus' isimli yük gemisinin 5.3 tonluk kokaini Sicilya adası açıklarında paketler halinde denize bıraktığını, ardından da bu paketlerin İtalya'dan kalkan bir balıkçı teknesine doldurulduğunu belirleyen güvenlik güçleri harekete geçti.

15 KİŞİLİK MÜRETTEBAT GÖZALTINDA

Balıkçı teknesi kokain yüküyle birlikte İtalya kıyılarına dönmeye çalışırken durduruldu. Balıkçı teknesinde gözaltına alınan 5 kişinin 2'sinin Tunus vatandaşı, diğerlerinin ise İtalya, Fransa ve Arnavutluk uyruklu oldukları belirtildi. Plutus gemisi de kargoyu denize bıraktıktan sonra son destinasyonu olan Türkiye'ye doğru açılırken durduruldu. Sicilya'daki Termini Imerese limanına çekilen gemiye el konuldu, 15 kişilik mürettebatın tamamı gözaltına alındı.

TOPLAM MİKTAR 5.3 TON

Toplam ele geçirilen kokain miktarı 5.3 ton olarak açıklandı. Kokainin piyasa değerinin 850 milyon euroyu aştığı belirtildi. Yakalanan kokainin İtalya'da tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirtildi.

MÜRETTEBATIN 8'İ TÜRK

İtalya basınındaki haberlere göre geminin kaptanının Ukraynalı, mürettebatın 8'inin Türk olduğu kaydedildi. Mürettebat halen Sicilya'nın başkenti Palermo'daki Pagliarelli hapishanesinde tutuluyor. La Repubblica gazetesi de Plutus isimli geminin sahibinin Türk armatör olduğunu, gemi sahibi hakkında şu ana kadar soruşturma açılmadığını yazdı.