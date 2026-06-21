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İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 8 kentte 'kırmızı' alarm verildi

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 8 kentte 'kırmızı' alarm verildi
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İtalya'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 8 kentte 'kırmızı' alarm verildi. Sağlık Bakanlığı, 11.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması çağrısı yaptı.

İTALYA'da aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle bugün için 8 kentte 'kırmızı' alarm verildiği bildirildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı, hafta sonu birçok kentte sıcak hava dalgasının etkili olmasının beklendiğini kaydederek, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Milano, Perugia, Rieti, Torino olmak üzere 8 kent için 'kırmızı' ile en yüksek risk uyarısında bulundu. Başkent Roma için ise bugün ikinci yüksek seviye olan 'turuncu' alarm verildi. Sağlık Bakanlığı, sıcaktan korunabilmek için 11.00 ile 18.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması çağrısı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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