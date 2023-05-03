İtalya'da 1 kişiyi öldüren ve 2 kişiyi yaralayan saldırgan ayının idamı istendi

İtalya'da bir kişiyi öldüren ve iki kişiyi de yaralayan ayı için yerel makamlar ötenazi talebinde bulundu ancak mahkeme, kararı askıya aldı.

İtalya'nın Trentino-Alto dağlık bölgesinde koşuya çıkan 26 yaşındaki Andrea Papi'den haber alınamaması üzerine ailesi polise haber verdi ve arama ekipleri genç adamın cesedini aynı gece buldu.

OTOPSİDE SALDIRIYA UĞRADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Reuters'ta yer alan habere göre boynunda, kollarında ve göğsünde derin yaralar bulunan sporcuya yapılan otopside bir ayının saldırısına uğradığı sonucuna varıldı.

BABA VE OĞULA DA SALDIRMIŞTI

Yerel makamlar, 2020 yılında aynı bölgede bir baba ve oğluna da saldırdığı ortaya çıkan ayıya ötenazi yapılmasını istedi, ancak karar mahkemeden döndü.