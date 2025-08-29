İtalya'da Başbakan Meloni ve muhalefet liderinin fotoğrafları yetişkin sitesinde yayınlandı

İtalya'da ülke gündemini adeta altüst eden büyük bir skandal patlak verdi.

KADIN SİYASETÇİLERİN FOTOĞRAFLARI YETİŞKİN SİTESİNDE YAYINLANDI

700 binden fazla abonesi bulunan bir yetişkin sitesi, kadın siyasetçilerin ve ünlülerin fotoğraflarını manipüle ederek yayınladı. Sosyal medya ve halka açık kaynaklardan alınan görüntüler üzerinde vücut bölümlerine yakınlaştırmalar yapıldı, bazı fotoğraflar ise cinsel çağrışımlı pozlara dönüştürüldü. Fotoğraflar "VIP bölümü"nde yayınlanırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

ARALARINDA MELONİ DE VAR

Başbakan Giorgia Meloni ve kız kardeşi Arianna Meloni ile Turizm Bakanı Daniela Santanchè, muhalefetteki Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden Elly Schlein, Faşist diktatör Benito Mussolini'nin torunu Alessandra Mussolini'nin de fotoğrafları sitede yer aldı.

Demokrat Partili politikacı Valeria Campagna, skandala karşı ilk resmi suç duyurusunu yapan isim oldu. Campagna, sosyal medya paylaşımında "Bu saldırı yalnızca bana değil, tüm kadınlara yönelik. Sessiz kalamam," dedi. Campagna'nın ardından birçok siyasetçi hukuki süreç başlattı.

MELONİ: OLANLARDAN TİKSİNİYORUM

Meloni ise Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, "Olanlardan tiksiniyorum. Hakaret, aşağılama ve tacize maruz kalan tüm kadınlara dayanışma ve desteğimi sunmak istiyorum." dedi.

METOO DALGASI MI YARATACAK?

İtalyan basını, skandalın ülkede "MeToo" hareketine benzer bir dalga başlatabileceğini belirtiyor. Change.org'da başlatılan ve 150 binden fazla imza toplayan kampanya, sitenin kapatılması talebiyle büyük destek gördü. Kampanyayı başlatan aktivist Mary Galati, daha önce de iki kez şikayette bulunduğunu ancak konunun siyasiler devreye girene kadar gündeme taşınmadığını ifade etti.

TEPKİLER BÜYÜYOR

İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa, skandalı "toplumu derinden sarsan ciddi bir olay" olarak nitelendirirken, sorumluların hızla bulunmasını istedi.