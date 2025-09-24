İtalya Başbakanı Meloni, Filistin'i tanıma şartını açıkladı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM 80. Genel Kurulu kapsamında yaptığı açıklamada, hükümetin parlamentoya Filistin'in tanınmasına ilişkin bir teklif sunacağını duyurdu. Ancak Meloni, bu adımın yalnızca tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın Gazze'den çıkarılarak yönetimden tamamen dışlanması halinde atılacağını söyledi.

"FİLİSTİN'İN TANINMASINA KARŞI DEĞİLİM AMA..."

"Filistin'in tanınmasına karşı değilim, ancak önceliklerimizi doğru belirlememiz gerekiyor" diyen Meloni, muhalefetten de destek beklediğini ifade etti. Meloni ayrıca, uluslararası baskının İsrail'den çok Hamas'a yönelmesi gerektiğini belirterek, "Savaşı başlatan ve rehineleri iade etmeyi reddederek sonlandırmayı reddeden taraf Hamas'tır" dedi.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİLER

Meloni'nin şartlı yaklaşımı, İtalya'da muhalefetin tepkisini çekti. Eski Başbakan ve Beş Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte, "Meloni'nin son icadı olan Filistin Devleti'nin şartlı tanınması, hükümetimizin uyuşukluğunu teyit eden sefil bir manevradır" sözleriyle çıkış yaptı.

"YAKINDA FİLİSTİN HALKI DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK"

Conte, "Filistin'in tanınması resmi bir eylemdir; bunu ya yaparsınız ya da yapmazsınız. İtalya neden Filistin'i tanıyan 150'den fazla ülkeye katılmıyor? Netanyahu'nun yanında yer alan hükümetimizin iki yüzlülüğü kabul edilemez.Eğer İtalya acele etmezse yakında Filistin devletinin tanınmasına imkan sağlayan şartlar ortadan kalkacak. Çünkü yakında Filistin halkı diye bir şey kalmayacak" ifadelerini kullandı.