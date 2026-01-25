Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez

Haberler

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO müttefiklerinin Afganistan'daki operasyonlarına dair yaptığı açıklamaları 'şaşkınlık verici ve kabul edilemez' olarak değerlendirdi. Meloni, İtalya'nın bu süreçte büyük kayıplar verdiğini belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Başbakanlık sitesinden dün yazılı açıklama yayımladı. Meloni açıklamasında, "İtalyan Hükümeti, Başkan Donald Trump'ın NATO müttefiklerinin Afganistan'daki operasyonlar sırasında cepheden geri durduğunu öne süren açıklamalarını şaşkınlıkla öğrendi" ifadelerini kullandı.

11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından NATO'nun tarihinde ilk ve tek olarak 5'inci maddeyi yürürlüğe koyup, ABD'ye 'olağanüstü' bir dayanışma eylemi gösterdiğini kaydeden Meloni, " İtalya, bu çağrı kapsamında binlerce askerini bu ülkede konuşlandırdı ve Batı Bölge Komutanlığı tüm sorumluluğunu üstlendi" değerlendirmesinde bulundu.

Meloni, yaklaşık 20 yıl boyunca İtalya'nın, NATO'nun bu ülkedeki misyonu kapsamında büyük bir bedel ödediğini, 53 İtalyan askerinin hayatını kaybettiğini ve 700'den fazla askerin de yaralandığını belirtti. Meloni, "Bu nedenle, NATO ülkelerinin Afganistan'daki katkısını küçümseyen açıklamalar, özellikle de müttefik bir ülkeden geliyorsa kabul edilebilir değil. İtalya ile ABD, ortak değerlere ve uzun süreli iş birliğine dayanan sağlam bir dostlukla birbirine bağlıdır. Bu dostluk, günümüzün çok sayıdaki meydan okuması karşısında daha da gereklidir. Ancak dostluk, saygı gerektirir ki, bu da Atlantik İttifakı'nın temelini oluşturan dayanışmayı sürdürmenin vazgeçilmez koşuludur" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
