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İtalya, ABD'nin İhtiyaç Duyduğu İranlı İş Adamını Serbest Bıraktı

İtalya, ABD'nin İhtiyaç Duyduğu İranlı İş Adamını Serbest Bıraktı
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İtalya, insansız hava aracı saldırısında rol oynadığı iddia edilen İranlı iş adamı Muhammed Abedini'yi serbest bıraktı. Serbest bırakılması, iki ülke arasında bir pazarlık yapılıp yapılmadığına dair soruları gündeme getirdi.

(ANKARA) - Üç ABD askerinin ölümüne ve 30'dan fazla askerin de yaralanmasına neden olan insansız hava aracı saldırısının ardından ABD'nin talebi üzerine İtalya'da gözaltına alınan İranlı iş adamı Muhammed Abedini, serbest bırakıldı. Abedini'nin gözaltına alınmasından sonra İran'da gözaltına alınan İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın geçen hafta serbest bırakılması, iki ülke arasında bir pazarlık konusu olup olmadığına ilişkin soruları da beraberinde getirdi.

ABD Adalet Bakanlığı, Abedini'yi Ocak 2024'te Ürdün'deki bir ABD karakoluna düzenlenen ve İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı başlattığı savaştan bu yana ABD askerlerinin Orta Doğu'da ilk kez öldürüldüğü insansız hava aracı saldırısına karışmakla suçlamıştı. Saldırıda, üç ABD askeri ölmüş ve 30'dan fazla asker de yaralanmıştı.

Bunun üzerine 38 yaşındaki Abedini, ABD tarafından çıkarılan bir yakalama emri üzerine 16 Aralık'ta İtalya'nın Milano şehrinde gözaltına alınıp tutuklanmış ve söz konusu insansız hava aracı saldırısıyla bağlantılı olarak suçlanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı, ayrıca Abedini ve 42 yaşındaki Mehdi Muhammad Sadeki'yi de insansız hava aracı teknolojisini ABD'den İran'a ihraç etmek için komplo kurmakla suçlamıştı.

İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio, Abedini'nin serbet bırakılması için temyiz mahkemesine başvurdu

İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio, dün Milano'daki temyiz mahkemesine başvurarak Abedini'nin tutukluluğunun iptalini talep etti. Nordio, "sadece her iki ülkenin yasalarına göre cezalandırılabilecek suçların iadeye konu olabileceği" gerekçesiyle  Abedi'nin ABD'ye iade edilemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Abedini'nin 15 Ocak'ta mahkemeye çıkarılması beklenirken, dün serbest bırakıldığı açıklandı. İran Dışişleri Bakanlığı da Abedini'nin dün serbest bırakılmasının ardından evine döndüğünü açıkladı.

Abedini'nin avukatı Alfredo de Francesco, ABD merkezli televizyon kanalı CNN'e yaptığı açıklamada, Nordio'nun kararının "kendilerini mutlu edip şaşırttığını" ve en başından beri Abedini'nin ABD'ye iadesi için hiçbir koşulun olmadığını savundu. de Francesco, "Artık müvekkilim özgür bir insan ve yeniden gülümseyebilecek ve umut edebilecek" dedi.

İtalya Adalet Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, "Abedini'ye yöneltilen suçlamanın, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı ihlal etmek için suç ortaklığının İtalyan ceza sistemi tarafından öngörülen ve cezalandırılan davalara karşılık gelmediğini" bildirdi.

İran'ın bir haber ajansı, Abedini'nin tutuklanmasının birden fazla İran bakanlıklarının müdahale etmesiyle çözüme kavuşturduğu bir "yanlış anlama" sonucu olduğunu belirtti.

Sala ile Abedini'nin serbest bırakılması, İtalya ve İran arasında bir pazarlık konusu mu?

Abedini, İtalyan Il Foglio gazetesinden Cecilia Sala'nın Tahran'a yaptığı bir haber gezisi sırasında gözaltına alınmasından ve "İran İslam Cumhuriyeti yasalarını ihlal etmekle" suçlanmasından üç gün önce tutuklanmıştı. Sala'nın geçen hafta serbest bırakılarak ülkesine dönmesi, "Abedini'nin serbest bırakılması için bir pazarlık kozu olarak kullanılıp kullanılmadığı" konusunda spekülasyonlara yol açtı.

Sala'nın serbest bırakılması, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ı Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde ziyaret etmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Meloni ve Trump'ın görüşmesinde Sala'nın durumunun ele alındığı ileri sürüldü.

Kaynak: ANKA / Dünya
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