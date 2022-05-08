İsviçre'de 40'a yakın PKK yandaşı Türk vatandaşlara saldırdı - Haberler

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İsviçre'de 40'a yakın PKK yandaşı Türk vatandaşlara saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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İsviçre'nin Basel kentindeki kutlama etkinliği düzenleyen Türk vatandaşları, 40'a yakın PKK yandaşının saldırısına uğradı. Olayda bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Konuyla ilgili Dışişleri'nden yapılan açıklama, "Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir." denildi.

Basel kentinde Türk vatandaşları tarafından bugün de 23 Nisan kutlama etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katılırken, terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Saldırı esnasında büyük arbede yaşanırken, sayıları 40'a yakın olduğu tahmin edilen PKK'lı saldırganlar, Türk vatandaşlarına önce sözlü olarak hakaret etti daha sonra ise kutlama alanını koruma altına almak için kullanılan demir bariyerleri vatandaşların üzerine attı.

Olayda çok sayıda kişi yaralanırken, yaralılardan bazılarının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. İsviçre medyası olayın organize bir saldırı olduğunu duyurdu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir.

Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz.

İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı

İhlas Haber Ajansı / Dünya

23 Nisan, İsviçre, Türk, PKK, Dünya, Güncel, Haberler

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