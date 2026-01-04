Haberler

İsviçre'de yangın çıkan barın işletmecilerine yönelik soruşturma başlatıldı

İsviçre'de yangın çıkan barın işletmecilerine yönelik soruşturma başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan yangın sonrası iki bar işletmecisine kasten öldürme ve diğer suçlardan soruşturma açıldı. Valais Başsavcısı, yangın güvenliği denetim raporunu incelediklerini açıkladı.

VALAIS Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud, İsviçre'deki Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı sırada yangın çıkan barın işletmecilerine yönelik soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İsviçre basını, Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı sırada yangın çıkan barın 2 işletmecisi hakkında, kasten öldürme, ihmal sonucu yaralama ve ihmal sonucu kundaklama suçlarından resmi olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud, daha önce sadece olaylarla ilgili bilgi sahibi kişiler olarak sorgulanan 2 işletmeci hakkında cezai soruşturma başlatıldığını açıkladı. Pilloud, belediyeden tesiste yapılan yangın güvenliği denetimlerine ilişkin raporu aldığını ve raporun incelendiğini belirterek, "Şüphelerimiz var ancak masumiyet karinesi geçerli. Tüm olasılıklar açık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

"Milletin dediğini yapıyorum" deyip katılacağı partiyi ilan etti
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük