İsviçre'de iftara katılan Süleyman Soylu: Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz

Ak Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İsviçre'de katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Gelecek nesillerimize bölünme tehdidi altında bir ülke bırakmayacağız. Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İsviçre Türk Toplumu'nun (İTT) Zürih'te düzenlediği iftar programına katıldı. İftar programında T.C. Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu ve Zürih Başkonsolosu Fazlı Corman, İTT Genel Başkanı Suat Şahin ve çeşitli Türk STK temsilcileri de yer aldı. Soylu burada yaptığı konuşmada, ramazanı yalnızca bir ibadet ayı olarak değil, bir medeniyet tasavvuru olarak tanımladı. İftarı 'gökyüzü sofrası' olarak niteleyen Soylu, ramazanın çocukluktan bugüne uzanan ortak bir hafıza, dayanışma ve merhamet iklimi olduğunu söyledi. Soylu, Süleymaniye'den Selimiye'ye, Sultanahmet'ten Eyüp Sultan'a uzanan medeniyet vurgusuyla, ramazanın toplumu bir arada tutan bir ruh olduğunu kaydetti.

'DÜNYADA GÜÇ KAYMASI YAŞANIYOR'

Dünyada ciddi bir güç kayması yaşandığını belirten Soylu, dünya 20 yıl öncesi gibi olmadığını, güç dengelerinin kaydığını dile getirdi. Soylu, "2000'li yılların başında küresel üretimin büyük kısmı G7 ülkelerindeydi, bugün ise üretim ve teknolojide Çin öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Soylu, patent üretiminden sanayi kapasitesine kadar dengelerin değiştiğinin altını çizerek, Avrupa'nın yaşlanan nüfus ve düşük büyüme sarmalına girdiğini aktardı. Soylu, "Batı egemenliğini kaybetmektedir" diye konuştu.

Süleyman Soylu, küresel borç yüküne de değinerek, ABD'nin kamu borcunun 38 trilyon dolar seviyesine çıktığını, Avrupa'da borcun milli gelire oranının yüksek seyrettiğini bildirdi.

Küresel üretimde Çin'in payının hızla arttığına ve teknolojik üretimde yeni merkezlerin oluştuğuna dikkati çeken Soylu, "Dünya ekonomisinde ciddi bir kayma var" dedi.

Soylu, Türkiye'nin borçluluk oranının görece daha düşük seviyede bulunduğunu kaydederek, ekonomik istikrarın stratejik önemini söyledi.

'KÜRESEL BASKI HERKESİ TEK TİPLEŞTİRMEK İSTİYOR'

Soylu konuşmasında, yalnızca ekonomik değil, kültürel bir mücadele yaşandığını da belirtti. Aileyi, komşuluğu ve toplumsal değerleri zayıflatmaya yönelik bir küresel baskı olduğunun altını çizen Soylu, "Tek bir dil, tek bir kültür, tek bir anlayış dayatılıyor. Binlerce kilometre uzakta Anadolu'nun vicdanını ve muhabbetini yaşatıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Suriye politikası ile ilgili değerlendirmede bulunan Soylu, Türkiye'nin sınır hattında bir terör devleti oluşmasına izin vermediğini vurguladı. Soylu, atılan adımların gelecek kuşakların güvenliği için olduğuna dikkati çekerek, "Bu mücadele seçim hesabıyla verilmedi" diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'deki yaklaşımını insani bir duruş olarak tanımlayan Soylu, "Biz oraya sömürmek için değil, kardeşlik için gittik" açıklamasını yaptı.

'GELECEK NESİLLERİMİZE BÖLÜNME TEHDİDİ ALTINDA BİR ÜLKE BIRAKMAYACAĞIZ'

Süleyman Soylu güvenlik konusuyla ilgili, "Hiçbir endişem yok. Gelecek nesillerimize bölünme tehdidi altında bir ülke bırakmayacağız. Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.

Soylu, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tecrübe ve devlet aklına güvendiğini de sözlerine ekledi.

'BU ÜLKENİN BAŞARISI HEPİMİZİN'

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Soylu, Türkiye'nin darbeler, terör saldırıları ve bölgesel krizlere rağmen istikametini koruduğunu bildirdi. Soylu, gelecek kuşaklara güçlü ve güvenli bir Türkiye bırakma kararlılığını yineleyerek, "Bu ülkenin başarısı hepimizin başarısıdır" diye konuştu.

Soylu, Zürih'teki temasları kapsamında İsviçre Türk Toplumu'nu ve UID İsviçre Bölge Başkanlığı'nı da ziyaret ederek Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı