İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk bayrağına çirkin saldırı

İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef alan provokasyonlar düzenlendi. "Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup tarafından Zürih'teki UBS bankası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağı yakıldı.

Avrupa'nın çoğu kentinde rahatça eylemde bulunan terör örgütü PKK yandaşları bu kez İsviçre'nin Zürih kentinde provokasyona kalkıştı. İsviçre genelinde binlerce kişinin düzenlediği "Feminist Grevi"ne sızan grup, bankanın önündeki provokasyonlardan önce "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazılı pankart da açtı.

İSVİÇRE POLİSİ EYLEMİN İZİNSİZ OLDUĞUNU SAVUNDU

Pankartı ve kuklayı Instagram hesabından da paylaşan grup, Twitter'dan kuklanın yanma anını gösteren video yayımladı.

İsviçre polisi, eylemin bilgileri dışında gerçekleştiğini ve izinsiz olduğunu savundu. Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ve Zürih Başkonsolosluğunun provokasyona ilişkin İsviçre federal makamları nezdinde girişimleri devam ediyor.

İSVİÇRE'DE "ERDOĞAN'I ÖLDÜRÜN" PANKARTI AÇANLARA BERAAT VERİLMİŞTİ

İsviçre'nin başkenti Bern'de Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda 25 Mart 2017'de düzenlenen "Hayır" mitinginde, siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı. Pankartı açan sanıklar hakkında dava açılmıştı. 18 Ocak 2022'de başlayan davada, hakim 4 sanık hakkında 9 Mart'ta beraat kararı vermişti. Ağustos 2022'de Bern Başsavcılığı Sözcüsü, Bern Bölge Mahkemesinde görülen davada, 4 sanık hakkında martta alınan beraat kararına itiraz edilerek Yargıtaya temyiz başvurusu yapıldığını açıklamıştı.