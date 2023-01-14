İsveçli profesör, İsveç'in NATO üyeliği nedeniyle Türk öğrenciyi cezalandırdı

İsveç'te Stokholm Üniversitesi'nde skandal bir meydana geldi. Türkiye'de psikoloji bölümü öğrencisi olan Fatma Zehra S., Avrupa Birliği hibe programı Erasmus tarafından seçtiği bir okulda 2023 yazında staj yapmaya hak kazandı.

STAJ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

İsveç'e gitmek isteyen öğrenci, Stokholm Üniversitesi'ne staj başvurusu yaptı. Üniversitede görev yapan Profesör Per Carlbring ise psikoloji öğrencisi Fatma Zehra S.'nin staj başvurusuna, "Sevgili Fatma, seni misafir etmeyi isterdim. Ancak, Türkiye İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm" şeklinde cevap verdi.

"SİNDİRMEM UZUN ZAMAN ALDI"

TRT World'e konuşan Fatma, "Bu cevabı aldıktan sonra şoke oldum. Bunu sindirmem uzun zamanımı aldı" dedi. Stokholm Üniversitesi Psikoloji Departmanı Bölüm Başkanı Fredrik Jonsson ise TRT World'e yapmış olduğu açıklamada, "Araştırma stajyeri olarak bizimle çalışmak isteyen öğrencilerden birçok başvuru alıyoruz. Bu başvuruların hepsini kabul edemiyoruz, ancak herhangi bir talebin profesyonel bir şekilde yanıtlanmasını umuyoruz. Bu durumda, bu konuyu öğrenir öğrenmez harekete geçtik ve prosedürlerimize göre ele aldık" dedi. Profesör Carlbring ise TRT World'ün sorularına yanıt vermedi.

"BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Resmi şikayette bulunan genç kadın, "Bu buzdağının görünen kısmı. Bunu bana yaptıysa, üniversiteye başvuran farklı ırklardan diğer öğrencilere de yapmış olabilir" ifadelerini kulalndı. Raporda profesörün cevabının "politik düşüncelere dayandırıldığı" ve "ayrımcı bir tutum sergilediği, hatta tamamen ırkçı olduğu" belirtildi.

TRT GENEL MÜDÜRÜ PAYLAŞTI

Öte yandan TRT Genel Müdürü yaşanan skandal olayı ve Fatma ile yaptıkları söyleşiyi sosyal medya hesabından "TRT World, Türk bir öğrencimizin İsveçli profesör tarafından uğradığı ayrımcılığı gün yüzüne çıkardı. Fatma Zehra Hanım'ın yaptığı staj başvurusunda karşılaştığı bu tutum asla kabul edilemez. Her türlü ayrımcılığa karşı dünyaya sesimizi duyurmaya devam edeceğiz." ifadeleri ile paylaştı.