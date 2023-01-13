İsveç'te terör yandaşlarının alçak gösteri sonrasında Başbakan ilk defa konuştu: NATO üyeliğine karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim

İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binasının önünde dün toplanan bir grup terör destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmıştı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yaşananlara ilişkin sessizliğini bozdu. Kristersson, "İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum" dedi.

NATO üyeliği için Türkiye ile üçlü mutabakat imzalayan İsveç'te dün bir kez daha skandal görüntüler kaydedildi. Başkent Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini ayağından astı. Grup, görüntülerde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurdu. Konuya ilişkin Başbakan Kristersson ilk defa açıklama yaptı.

BAŞBAKAN OLAYLARI SABOTAJ OLARAK TANIMLADI

Eylemin sorumsuzca yapıldığına işaret eden Kristersson, " İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum." değerlendirmesinde bulundu. Kristersson ayrıca, "Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum." ifadesini kullandı.

İSVEÇ BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Skandal olayın ardından Türkiye harekete geçti. İsveç Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ne, terör örgütü yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan propagandasıyla ilgili Türkiye'nin tepkisi iletildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 11 Ocak günü Stokholm'de gerçekleştirilen, Sayın Cumhurbaşkanımızı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili olarak İsveç'in Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak tepkimiz ifade edilmiştir.

İSVEÇ'İN TAAHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMESİ İSTENDİ

Büyükelçiye, bu menfur eylemi şiddetle kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, İsveç'in Üçlü Ahitname'yle verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve ülkemizin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talep edilmiştir. Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılması ve İsveç'in taahhütlerini yerine getirmesi yönündeki beklentimiz vurgulanmıştır."