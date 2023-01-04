İsveç'te bebek arabasında uyuyan bebeğin üzerine 10 kiloluk koli bırakıldı

İsveç'te bir kurye evin dışında bebek arabasında uyuyan bebeğin üzerine 10 kiloluk bir koli bıraktı. Paketi bebek arabasının üzerinde bulan anne, olayı fotoğrafla sosyal medyadan paylaşarak duyururken, kurye daha sonra gözyaşları içerisinde özür diledi.

İsveç'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İsveçli bir sosyal medya fenomeni tarafından paylaşılan olayda ismi açıklanmayan anne, bebeği çocuk arabasında evin hemen dışında uyumaya bıraktığını ve geri döndüğünde, bebeğin uyuduğu arabanın üstünde sipariş verdiği 10 kiloluk paketin konmuş olduğunu gördü.

"TEBRİKLER, UYUYAN BEBEĞİ 10 KİLOGRAMLIK KOLİ İLE EZDİNİZ"

Sosyal medyadan olayın fotoğrafını paylaşan anne "Tebrikler, uyuyan bir bebeği 10 kilogramlık bir koli ile pusetinde ezdiniz ve utanmadınız. Tanrıya şükür bebek iyi! Bir daha asla!" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DAHA CİDDİ SONUÇLARI OLABİLİRDİ"

"Bloggbevakning" adlı hesabın sahibi fenomen, olayın geçen hafta gerçekleştiğini ifade ederek "Neyse ki, bebeğe bir şey olmadı, ancak koli bebek arabasının üzerine farklı bir şekilde yerleştirilmiş olsaydı, bunun çok daha ciddi sonuçları olabilirdi" dedi.

ÇİÇEK VE ÇİKOLATAYLA GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE ÖZÜR DİLEDİ

İsveç basınına konuşan kargo firmasının sözcüsü kuryenin paketi kuru bir yere bırakmak istediğini, ön kapının yanında bulunan çocuk arabasının uygun olacağını düşündüğünü ve bebeği görmediğini söyledi. Anne ise daha sonra sosyal medyadan başka bir paylaşım yapıp kuryenin kendisine çiçek ve çikolata getirerek neredeyse gözyaşları içinde özür dilediğini açıkladı. İsveç gibi bazı İskandinav ülkelerinde soğuk havalarda bile bebeklerin sağlığına fayda sağladığına inanıldığı için bebeklerin, dışarıda bir bebek arabasında uyutmak oldukça yaygındır.