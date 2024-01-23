İsveç parlamentosunun tuvalet ve ofislerinde uyuşturucu bulundu

Uyuşturucu kullanımının endişe verici seviyelere ulaştığı İsveç'de parlamento binasının tuvalet ve bazı ofislerinde kokain bulundu.

Parlamento binasındaki kokainiAfton haber sitesi ortaya çıkardı

Bu keşif, İsveç'in daha sıkı uyuşturucu yasalarını uygulama çabalarına rağmen ülkede kokain kullanımında dikkate değer bir artış yaşandığı bir döneme denk geliyor.

İsveç parlamentosundaki dört siyasi partinin tuvaletlerinde kokain izleri bulundu.

Başbakan Ulf Kristersson durumu "ciddi" olarak nitelendirdi, Başbakan Yardımcısı Ebba Busch ise endişesini dile getirerek, böylesine kritik bir çalışma ortamında uyuşturucu kullanımının önemini vurguladı.

"Bu bir işyeri ve burası uyuşturucu kullanımından arındırılmış, güvenli ve güvenli bir çalışma yeri olmalıdır. Ayrıca, İsveç'in en üst düzey karar alma meclisini de ilgilendiren bir yerde uyuşturucu özgürlüğünün korunmaması son derece güçlü bir sembolik değere sahiptir. Haberlerden oldukça rahatsız oldum," dedi Ebba Busch.

Kokain izlerinin, Sosyal Demokratlar, İsveç Demokratları, Sol Parti ve Liberal Parti dahil olmak üzere çeşitli siyasi partilerin tuvaletlerinde bulunması, derhal kapsamlı bir soruşturma yapılması için çağrılara yol açtı. Bu bulgulardan etkilenen partiler, Parlamentonun bu konuyu ele almak için kararlı bir eylem almasını talep ediyor.

Bu arada, tuvaletlerinde kokain bulunmayan diğer partiler de bulgular üzerine endişelerini dile getirdi. Onlar, durumun ciddiyetini ve parlamento ofislerinin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için kolektif bir yanıtın gerekliliğini kabul ediyorlar.

Daha sıkı uyuşturucu yasalarına rağmen ülkedeki kokainin artan yaygınlığı, kanun yürütme, kamu sağlığı ve toplum katılımı stratejilerini içeren çok yönlü bir yaklaşım gerektiren karmaşık bir sorunu gösteriyor.

İsveç, bu gerçeklerle yüzleşirken, hükümet sadece Parlamento içindeki acil sorunu ele almaktan değil, aynı zamanda ülkedeki uyuşturucu kötüye kullanımının daha geniş sorununu da ele almakla karşı karşıyadır.