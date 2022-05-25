Türkiye'nin endişelerinde haklı olduğu bir kez daha kanıtlandı! İsveç devlet televizyonunda YPG/PKK propagandası - Haberler

Türkiye'nin endişelerinde haklı olduğu bir kez daha kanıtlandı! İsveç devlet televizyonunda YPG/PKK propagandası
AA - Atila Altuntaş - Dünya
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Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle karşı çıkıyor. İsveç'in "tam bir terör yuvası" olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmasına "Hayır" diyeceklerini ifade etmişti. Bugün, İsveç devlet televizyonunda Türkiye'nin endişelerini haklı çıkartacak bir gelişme yaşandı. İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK'nın ele başlarından Salih Müslim ile röportaj yaptı.
İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerini dile getirdiği bir dönemde SVT'ye röportaj veren terör örgütü elebaşı Müslim, İsveç'e güvendikleri yönünde ifadeler kullandı.
İsveç devlet televizyonunun haberinde, terör örgütü elebaşı Müslim'in, Kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliği için YPG'yi asla bir terör örgütü olarak kabul etmeyeceğini, Türkiye'nin NATO üyeliği konusundaki taleplerine olumlu karşılık vermeyeceği iddiasına yer verildi.
Terör örgütü elebaşı Salih Müslim'in, muhabirin YPG'nin PKK'ya bağlı olup olmadığı yönündeki sorusuna yanıt vermek istemediği de görüldü.
İsveç devlet televizyonunun bölgede çektiği görüntülerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın birçok yerde asılı fotoğrafları da dikkati çekti.
AA / Atila Altuntaş - Dünya