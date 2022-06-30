İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde 100 arkasındayız

Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde tarihi kararlar alınırken zirve öncesinde de Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü muhtıra imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtıraya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Şüphesiz bu muhtıra zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir." dedi.

"İSVEÇ 73 TERÖRİSTİ İADE ETME SÖZÜ VERDİ"

Erdoğan, "Türkiye PKK ve uzantıları ile tam işbirliği, mücadelede dayanışma, PYD-YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü, savunma sanayide ambargolara gidilmemesi ve işbirliğinin artırılması, terör suçlularının iadesi konusunda adım atılması ki İsveç 73 teröristi iade etme sözü verdi." ifadelerini kullandı.

İSVEÇ BAŞBAKANI: YÜZDE 100 ARKASINDAYIZ

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Erdoğan'ın açıklamasının ardından sonra SVD gazetesine konuştu. Andersson Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde 100 arkasında olduklarını söyledi.

"BAZEN SINIR DIŞI ETTİĞİMİZ OLMUŞTUR"

Daha önce Türkiye'nin iade taleplerinin bulunduğunu aktaran Andersson, "Tabii ki anlaşmada olan yapılacak. Türkiye daha önce iade taleplerinde bulundu, biz de bunlarla ilgilendik. Bazen sınır dışı ettiğimiz olmuştur, çoğu zaman da olmamıştır. Anlaşmanın yüzde 100 arkasındayız." şeklinde konuştu.