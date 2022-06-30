İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde 100 arkasındayız - Haberler

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İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde 100 arkasındayız

AA - Atila Altuntaş - Dünya
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İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen dörtlü zirvede Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü muhtıra imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtırayı "diplomatik zafer" olarak niteleyerek İsveç'in 73 teröristi iade edeceğini söyledi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da anlaşmanın yüzde 100 arkalarında olduklarını belirterek "Türkiye daha önce iade taleplerinde bulundu, biz de bunlarla ilgilendik." dedi.

Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde tarihi kararlar alınırken zirve öncesinde de Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü muhtıra imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtıraya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Şüphesiz bu muhtıra zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir." dedi.

Erdoğan, "Türkiye PKK ve uzantıları ile tam işbirliği, mücadelede dayanışma, PYD-YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü, savunma sanayide ambargolara gidilmemesi ve işbirliğinin artırılması, terör suçlularının iadesi konusunda adım atılması ki İsveç 73 teröristi iade etme sözü verdi." ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Erdoğan'ın açıklamasının ardından sonra SVD gazetesine konuştu. Andersson Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde 100 arkasında olduklarını söyledi.

Daha önce Türkiye'nin iade taleplerinin bulunduğunu aktaran Andersson, "Tabii ki anlaşmada olan yapılacak. Türkiye daha önce iade taleplerinde bulundu, biz de bunlarla ilgilendik. Bazen sınır dışı ettiğimiz olmuştur, çoğu zaman da olmamıştır. Anlaşmanın yüzde 100 arkasındayız." şeklinde konuştu.

AA / Atila Altuntaş - Dünya

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