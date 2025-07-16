İşte Suriye'de Genelkurmay Başkanlığı'nın vurulduğu anlar

İşte Suriye'de Genelkurmay Başkanlığı'nın vurulduğu anlar
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İşte Suriye'de Genelkurmay Başkanlığı'nın vurulduğu anlar
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İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'na gerçekleştirdiği hava saldırısının görüntülerini paylaştı.

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına hava saldırıları düzenledi. Öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, öğleden sonra binayı iki kez daha hedef aldı.

SURİYE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VURULDU

Saldırılar sırasında Genelkurmay Başkanlığı binasından önce alevlerin, ardından yoğun duman bulutunun yükseldiği görüldü.

İŞTE SALDIRI ANI

İsrail ordusu, Genelkurmay Başkanlığının vurulduğu anların görüntüsünü de paylaştı. Açıklamada, "Suriye rejiminin komutanları, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığından çatışmaları yönlendiriyor ve rejim güçlerini Süveyda bölgesine gönderiyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, Suriye'nin güneyinde Dürzi sivillere yönelik gelişmeleri ve faaliyetleri izlemeye devam ediyor, siyasilerin talimatları doğrultusunda bölgede saldırılar düzenliyor ve çeşitli senaryolara karşı hazırlıklı bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıNEY-SEDA NeyDemeti:

Bu it sürülerinin artık sonu yaklaştı. Haydi Türkiyem müdehale zamanı gelmedimi?

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Haber Yorumlarıadalet adaletiçin:

sen git biz de geliriz

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Haber YorumlarıJY:

DÜNYADAKİ TÜM HALKLARIN KENDİ BAĞIMSIZ DEVLETLERİNİ KURMAYA KENDİ KENDİLERİNİ YÖNETMEYE HAKLARI VARDIR. HEM DÜRZİLERİN HEMDE KÜRT GARDAŞLARIMIN BAĞIMSIZ DEVLETLERİNİ DESTEKİYORUM.

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Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

benim anlamadığım toplam Yahudi sayısı 20 milyon falan Hristiyan sayısı 2 milyar abd 400 milyona yakın nasıl oluyor da 20 milyon insan 400 milyonluk abd ye söz geçiriyor her istediğini yaptırıyor ya bir büyü var ya da abd ortadoguda kendi istediğini yapmak için İsraili kullanıyor yoksa bu kadar az nüfusun 400 milyonluk abd ye yok lobi yok Yahudi şirketlerinden dolayı bağlılık falan hepsi 400 milyon istese 20 milyonun tüm malvarligina şirketlerine el koyar

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Neden israil ile savaşalım kandan mı besleniyorsunuz. Analar neden ağlasın. İşinize geldiği gibi değil mi?

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