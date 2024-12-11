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İşte PKK/YPG terör örgütünün vahşi yüzü

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Rejimin devrildiği Suriye'de muhaliflere karşı koyamayan PKK/YPG terör örgütünün vahşi yüzü, son videoyla bir kez daha gözler önüne serildi. Teröristlerin, üzerlerinde sadece şort olan iki kişiyi ellerinden tavana bağlayarak kemerle işkence ettiği görüntüler kan dondurdu.

Suriye'de Baas rejimi, muhaliflerin 27 Kasım'da ülke genelinde başlattıkları operasyonun ardından devrildi. Devrik başkan Beşar Esad Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı. Esad, ülkeyi terk ederken bazı şehirleri PKK/ Ypg terör örgütünün kontrolüne bıraktı. Silahlı muhalifler ise bu gölgeleri teröristlerin elinden tek tek almayı başardı.

TERÖRİSTLERDEN KAN DONDURAN İŞKENCE

PKK/YPG Suriye'de zor zamanlar geçirirken, sosyal medyaya düşen son görüntüler, terör örgütünün vahşi yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Teröristlerin, üzerlerinde sadece şort olan iki esire yaptıkları işkenceler tüyler ürpertti.

DAKİKALARCA KEMERLE DÖVDÜLER

Teröristler ellerinden tavana bağladıkları iki esiri dakikalarca kemerle dövdü. Baştan aşağıya kanlar içinde kalan esirler yardım çığlıkları attı.

İşte PKK/YPG terör örgütünün vahşi yüzü
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıAziz Unek:

Yalanınız batsın,uyduruk haberler ve algı operasyonu kimse inanmaz…

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Az kaldı bu şekilde can vereceksiniz!

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Haber Yorumlarıkarışık videolar:

Öso çeteleri hastanede yarakı insanları öldürdü onada diyecek lafınız yokmu

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Haber YorumlarıMuhammed Polat:

Digerlerinin kinide yayinlayin X de görüyoruz

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Haber YorumlarıEmre Ulger:

Bu yüzden aslında bunlara sarı torbada yazik kurda kuşa yem edeceksin

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Haber YorumlarıMerxas:

IŞİD Kürtlere aynı işkenceyi yapınca övünüyorsunuz..

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Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Merhamet imandandır

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Haber Yorumlarımetin yilmaz:

Smo çetrlerinin infazlarını yazmayan basın satılık ve şerefsizdir

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Haber YorumlarıEmre null:

Allah zalimlerin belasını versin suclu medya dunya liderleri okumuş insanlar Din adamlaridir cunku medya dizilerle suyla buyla şiddeti ahlaksızlığı normal basarili birsey gibi gösteriyor insanlarla bunlarla büyüyor şiddet kin duyguları gelişiyor pekisiyor insanı acimasiz hale geliyor Dünyayı yöneten sözde üniversite okumuş çok bilmiş bazı ülkelerin liderleri gözleri duymadığı icin surekli başka ülkelerin haklarına cökuyorlar oysa ulkleri kendilerine fazlasıyla yeterken cunku sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır demiş Yunus Emre okumuş cahiller çok malesef kendini bilmez 3 Din adamları hocalarımız ahlaki kuralları yeteri kadar istemiyorlar hep Namaz kılmak oruç tutmak yok sakız orucu bozar mi gibi konuları işliyorlar kelime i şehadet getirmek onem degildir önemli olan o nun ne ifade ettiği anlamıdır muslumanim demekle Musluman olunmaz ahlakla musluman olunur ne kadar ahlakliysaniz merhametliyseniz iyi bir insansanız comertseniz o derece değerli şerefli ve üstünsünüz süreler Adil adaleti sağlayan Allah in adıyla başlamaz koruyan bağışlayan affeden Merhamet eden Allah in adıyla anlamlarına gelen besmele ile başlar merhamet adaletten üstündür

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Hacı lokman birlik

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