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Rejimin devrilmesiyle Suriye'yi işgal edip 300'den fazla hava saldırısı düzenleyen İsrail, güneyde tampon bölge olarak ilan ettikleri noktaya İsrail bayrağı astı.

Suriye'de Beşar Esad rejimin devrilmesiyle birlikte İsrail kirli planını hayata geçirmek için düğmeye bastı. İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal etti.

SURİYE'DE İSRAİL BAYRAĞI ASTILAR

İlerleyişini sürdüren İsrail ordusu, başkent Şam'a 20 kilometre kadar yaklaştı. İsrail'in Suriye işgalinden ise çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Son çekilen videoda, İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyinde tampon bölge olarak ilan ettikleri yere İsrail bayrağı astığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Baas rejiminin devrilmesinden bu yana 320 "stratejik hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtilmişti. Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitesinin "yüzde 70'ten fazlasının ortadan kaldırıldığı" iddia edilmişti.

İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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İşgalin en net görüntüsü
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

o bayrak inecek Ay yıldız yükselecek inşallah

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Haber YorumlarıHüso Fıso:

Sadece Kürtler oluncamı Suriye'nin toprak bütünlüğü aklınıza geliyor.

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Haber YorumlarıAlpingo Bey:

Türkiye’nin ne işi var peki ?!

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Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

O anda indirilmeli tek atisla

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Haber YorumlarıRıdvan Demir:

Türkiye?!

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Haber Yorumlarıİsmail Keser:

Çubuklu dayılar ne diyor Pardon artık villada sopasına geçtiler. Hani Esatı biz devirmistik. Hani bağımsız Suriye olacaktı 84 plakaya ne oldu. Göz göre göre İsraile alan aciyoruz. Bakın çok az sayıda multeci haricinde kimsede gitmeyecek. Bir taraftan cihatçı örgütler bir taraftan pkk öbür taraftan İsrail sadece bize 911 Km sınırımız olan bir örgüt devleri kalacak. Hepsi yalan arkadaşlar bakın biraz dünya basınına bakın. İsrail her yeri vuruyor esat gitti neden vuruyor ?

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Haber YorumlarıDoğrucu Davut:

Filistin'e sessiz kaldık malesef bize de geliyorlar az kaldı.

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Haber YorumlarıYahya Değerli:

Tampon bölge ise itrail paçavrası neden asılıyor ki!!!

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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

İsrail askeri olunca saldırmaya kimsenin tıpası yemiyor gerçi çok pis kınamıştık

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Haber Yorumlarıİsmail Keser:

Çubuklu dayılar ne diyor?

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