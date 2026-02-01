Haberler

İşte Epstein'ın ölü bulunduğu hapishane hücresi

İşte Epstein'ın ölü bulunduğu hapishane hücresi Haber Videosunu İzle
İşte Epstein'ın ölü bulunduğu hapishane hücresi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Adalet Bakanlığı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçuyla tutuklu yargılanırken milyarder Jeffrey Epstein'ın ölü bulunduğu hapishane hücresinin görüntülerini yayınladı.

  • ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein'ın ölü bulunduğu hapishane hücresinin videosunu yayınladı.
  • Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York'taki Metropolitan Islah Merkezi'ndeki hücresinde tepkisiz halde bulundu ve 6.39'da öldüğü açıklandı.
  • Adli tıp, Epstein'ın ölüm nedenini asılarak intihar olarak kayda geçirdi.

ABD'de, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçuyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la ilgili 3 milyondan fazla yeni belge ile 2 bin video ve yaklaşık 180 bin görsel, önceki gün ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanarak kamuoyunun erişimine açıldı. Belgelerde, ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates ve İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın kardeşi Andrew Windsor ile Epstein arasındaki temaslara dair e-posta yazışmaları, fotoğraflar ve takvim kayıtları yer alıyor.

İşte Epstein'ın ölü bulunduğu hapishane hücresi

HAPİSHANE HÜCRESİNİN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein'ın ölü bulunduğu hapisane hücresinin videosunu yayınladı.

Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York'taki Metropolitan Islah Merkezi'ndeki hücresinde tepkisiz halde bulundu, hastaneye kaldırıldı ancak 6.39'da öldüğü açıklandı; adli tıp ölüm nedenini asılarak intihar olarak kayda geçirdi. Ölüm gecesi hapishane prosedürlerinin ihlal edilmesi, kameraların çalışmaması ve gardiyanların kayıt tahrifi suçlamaları kamuoyunda ciddi şüpheler doğurdu, olay FBI ve Adalet Bakanlığı tarafından soruşturuldu. Epstein'ın ölümüyle hakkındaki tüm suçlamalar düştü, devam eden soruşturmalar ise Ghislaine Maxwell (sevgilisi) başta olmak üzere çevresindeki isimlere yöneldi.

İşte Epstein'ın ölü bulunduğu hapishane hücresiJeffrey Epstein ile Ghislaine Maxwel

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı

Türkiye'nin en zengin kadını da ona hayran
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı

Türkiye'deki ABD büyükelçiliği ile ilgili ilginç karar
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani: Herhangi bir saldırıya yanıtımız Tel Aviv'in kalbine ulaşır

Hamaney'in danışmanı ateşi körükledi! Direkt vuracakları şehri söyledi
Bursa'da film gibi operasyon: Pompacı kılığıyla yakalandılar, el bombası ve silah ele geçirildi

Polis "Dur" ihtarına uymayıp kaçanları pompacı kılığına girip yakaladı