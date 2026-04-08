İşte ateşkese giden sürecin perde arkası! Tek bir talimatı dünyanın kaderini değiştirdi

İşte ateşkese giden sürecin perde arkası! Tek bir talimatı dünyanın kaderini değiştirdi
ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkese giden süreçte en kritik kırılma noktasının, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in “anlaşın” talimatı olduğu ortaya çıktı.

  • ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için verdiği sürenin dolmasına kısa süre kala İran iki haftalık ateşkesi kabul etti.
  • İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in müzakerecilere verdiği 'anlaşın' talimatı ateşkesin kabul edilmesinde kritik rol oynadı.
  • Taraflar Pakistan'da yapılacak yeni tur müzakerelere hazırlanıyor ve ABD heyetine Başkan Yardımcısı Vance'in liderlik etmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı’nı açması için verdiği sürenin dolmasına kısa süre kala Tahran yönetiminin iki haftalık ateşkesi kabul etmesi dünya genelinde rahatlama yarattı. Uzun süredir müzakereye kapalı bir tutum sergileyen İran’ın bu kararında hangi faktörlerin etkili olduğu ise netleşmeye başladı.

Amerikan haber sitesi Axios’un 11 farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, İran’ın tutumundaki değişimin arkasında en önemli etken, ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in sürece doğrudan müdahil olması oldu.

PAZARLIK MASASINDA GERGİN BAŞLANGIÇ

Habere göre ABD ile İran arasında pazartesi günü yürütülen temaslar oldukça gergin başladı. ABD’nin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, İran’ın sunduğu 10 maddelik karşı teklifi “felaket” olarak değerlendirdi.

Gün boyunca Pakistanlı arabulucular, Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında taslak metinleri taşıdı. Türkiye ve Mısır’daki diplomatik temasların da desteğiyle gece saatlerinde iki haftalık ateşkes için ortak bir çerçeve oluşturuldu.

Kararın netleşmesi için gözler bu kez İran liderliğine çevrildi.

KIRILMA NOKTASI: “ANLAŞIN” TALİMATI

Güvenlik gerekçesiyle iletişimini büyük ölçüde dolaylı kanallar üzerinden sürdüren Mücteba Hamaney’in, son iki gün içinde sürece doğrudan dahil olduğu belirtildi.

Axios’a konuşan kaynaklara göre Hamaney’in müzakerecilere verdiği “anlaşın” talimatı, sürecin en kritik kırılma anı oldu. Bölgesel bir kaynak bu durumu, “O yeşil ışık yakmasa anlaşma olmazdı” sözleriyle özetledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de hem müzakereleri yürütmede hem de Devrim Muhafızları’nı ikna etmede belirleyici rol oynadığı ifade edildi. Öte yandan Çin’in de İran’a “çıkış yolu bulması” yönünde telkinde bulunduğu aktarıldı.

MASADAN KALKTI İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMADI

Trump’ın “Bir medeniyet bu gece ölecek” şeklindeki sert açıklamasının ardından bazı medya organları İran’ın müzakerelerden çekildiğini öne sürdü. Ancak görüşmelere yakın kaynaklar bu iddiaları yalanladı ve sürecin aksine ilerleme kaydettiğini belirtti.

Aynı saatlerde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkes şartlarını sosyal medya platformu üzerinden paylaşarak taraflara çağrıda bulundu.

TRUMP’TAN KRİTİK TELEFON TRAFİĞİ

Trump, ateşkesi duyurmadan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek anlaşmaya bağlı kalınacağı yönünde güvence aldı. Ardından Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile görüşen Trump, süreci nihai noktaya taşıdı.

Trump’ın açıklamasından kısa süre sonra ABD ordusuna operasyonları durdurma talimatı verildi.

GÖZLER 10 NİSAN’DAKİ MÜZAKERELERDE

Taraflar, Pakistan’da yapılacak yeni tur müzakerelere hazırlanıyor. ABD heyetine Başkan Yardımcısı Vance’in liderlik etmesi beklenirken, bu görüşmelerin sürecin kaderini belirleyeceği ifade ediliyor.

İsrailli bir yetkili, Netanyahu’nun İran’ın nükleer programı ve balistik füze faaliyetlerine ilişkin ABD’den güvence aldığını ileri sürdü.

Ancak taraflar arasındaki derin görüş ayrılıkları nedeniyle sürecin kırılganlığını koruduğu ve çatışmaların yeniden başlaması ihtimalinin hâlâ masada olduğu belirtiliyor.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBud Spencer:

İran hiç bir zaman geri adım atmadı İsrail ve abd ne olduğunu ve dünyanın nereye gideceğini anlayınca barış istediler ve İran ın bütün şartlarını kabul ettiler. nokta

Haber YorumlarıGADDAR:

sen öyle zannet adamlar amaçlarına emin adımlarla ilerliyor bunların hepsi planın bir parçası inandırıc olması içinde gerçek savaş gibi dünyaya göstermeliydiler şuanki hedef lübnanın tamamen israil tarafından işgal edilmesiydi ve dünyanın dikkati de başka tarafa çekilip bunun unutturulmasıydı bunu da başardılar her şey sırayla büyük plan tıkır tıkır işliyor aceleleri yok

Haber YorumlarıSelma Çınar:

Dünya umurlarında değil kendilerini gördüler

Haber YorumlarıAykut Kalanoğlu:

Gaddar isimli cahil sen Ortadoğu'da İran'ı zavallı aciz yalnız tek başına kalmış Venezuela gibi bir ülke mi zannettin ?

Haber YorumlarıKALEM:

Her iki taraf da bu süreyi yeni bir savaşa hazırlık olarak değerlendirecek; bu süreçte İran komşusu Türkiye ile anlaşarak hava sa unma sistemini güçlendirmelidir.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

