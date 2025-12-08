Haberler

İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı Haber Videosunu İzle
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024 tarihinden beri 578 bin Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "8 Aralık 2024 sonrası gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak 578 bin Suriyeli kardeşimiz ülkesine geri döndü" ifadelerini kullandı.

  • 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren 578 bin Suriyeli Türkiye'den Suriye'ye döndü.
  • 2016-2025 döneminde toplam 1 milyon 318 bin Suriyeli Suriye'ye gönüllü geri dönüş yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren bugüne kadar 578 bin Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren ülkesine dönen Suriyelilere ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yerlikaya, "Suriye İç Savaşı başladığında, tarihsel mirasımıza ve medeniyet değerlerimize uygun olarak; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Suriyeli kardeşimize, insan hakları ve hukuka uygun olarak kucak açtık. En zor zamanlarında onlara umut ışığı olduk" ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNÜŞLER HIZ KAZANDI"

"Tam bir yıl önce Suriye özgürlüğüne kavuştu" diyen Yerlikaya açıklamasın şöyle dedi: "Suriye'deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı. Ve 8 Aralık'tan sonra Suriye'de meydana gelen bu tarihi gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı.

Şimdi artık Suriye'den ayrılık, acı ve gözyaşı değil; vatanına- toprağına- akrabalarına yeniden kavuşan Suriyeli kardeşlerimizin haberleri geliyor. Dünyanın farklı ülkelerine sığınmak zorunda bırakılan Suriyeliler, vatanlarını yeniden inşa etmek, ülkelerini çocukları ve torunları için daha güçlü hale getirmek için anavatanlarına koşuyor."

"1 YILDA 578 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Yerlikaya ayrıca şöyle dedi: "8 Aralık 2024 sonrası gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir olarak 578 bin Suriyeli, Ülkemizden Suriye'ye geri döndü. 2016–2025 döneminde ise toplam 1 milyon 318 bin kardeşimiz Suriye'ye gönüllü geri dönüş yaptı.

Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini, Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte, yüksek hassasiyet ve titizlikle sürdürüyoruz.

Türkiye'de bulundukları süre boyunca Türkçe öğrenen ve toplumumuzla güçlü bağlar kuran Suriyeli kardeşlerimizin, ülkelerine döndükten sonra da Türkiye ile Suriye halkı arasında birer gönül elçisi olarak bu dostluk köprüsünü yaşatmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum.

Bu sürecin, yalnızca bir geri dönüş hareketi olmadığını; aynı zamanda komşuluk hukukunun yeniden inşası anlamına geldiğini ifade etmek istiyorum. Dün olduğu gibi, gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız."

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
Japonya'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Asya ülkesinde büyük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKim kimee:

kac milyondu bilmiyorum ama bir o kadar da dogum yapip cogaldilar. bu sayi dogum yaptiklari kadar bile degildir

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

onlar döndü tekstil bitti Türkiye’de hepsi Mısır da

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın talimat verdi: Milli yıldızı geri istiyor

Sergen Yalçın talimat verdi: Milli yıldızı geri istiyor
Çocukluğumuzun efsanesi Tolga Garipoğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Bunu beklemiyordum

Çocukluğumuzun efsanesi yıllar sonra ortaya çıktı
Monaco maçına saatler kala Galatasaray'da deprem

Monaco maçına saatler kala Galatasaray'da deprem
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
Kırgızistan'da alarm, hızla yayılan virüs eğitimi felç etti

O hastalık çocuklar arasında yayılıyor, yüzlerce okul kapatıldı
Sergen Yalçın talimat verdi: Milli yıldızı geri istiyor

Sergen Yalçın talimat verdi: Milli yıldızı geri istiyor
Çocukluğumuzun efsanesi Tolga Garipoğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Bunu beklemiyordum

Çocukluğumuzun efsanesi yıllar sonra ortaya çıktı
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Anadolu Efes, Pablo Laso ile görüşmelere başladı

Yıllarca Real Madrid'deydi! Şimdi de Türkiye'ye geliyor
İlk kez belgelendi: Herkesin kullandığı o takviye kalbi vuruyor

İlk kez belgelendi: Herkesin kullandığı o takviye kalbi vuruyor
Boşandığı eşini otomobilde vurup canına kıydı

Günlerdir kayıp olarak aranan çift, otomobilde korkunç halde bulundu
Bağcılar'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü; ölümün kıyısından döndü

İstanbul'un göbeğinde 8 katlı apartman böyle çöktü
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı

Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı
title