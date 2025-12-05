İstanbul için AKOM'dan uyarı: 4 gün yağış var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ), kent genelinde hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacağını ve yağışların etkisini artıracağını açıkladı.

Merkezden yapılan duyuruda, bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış geçişlerinin beklendiği ifade edildi. Gün içinde 18 derece civarında seyreden sıcaklıkların, akşam saatlerinden itibaren 10 dereceye kadar gerileyeceği aktarıldı.

PERŞEMBE YAĞIŞ BİTİYOR

Haftanın geri kalanında sıcaklıkların 6 ila 14 derece arasında değişeceği, pazartesi ve salı günleri yağışların devam edeceği kaydedildi. Perşembe gününden itibaren ise yağışların sona ererek hava durumunun parçalı ve az bulutlu bir seyre döneceği belirtildi. AKOM, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısını yineledi.

CUMARTESİ GÜNÜ SOĞUK HAVA GELİYOR

Açıklamada, yağışların hem İstanbul'da hem de ülkenin geniş bir bölümünde etkisini artıracağı vurgulanarak şu değerlendirme paylaşıldı:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük kısmında hafta sonunda soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Hafta boyunca 15-18°C seviyelerinde seyreden sıcaklıkların cumartesi akşamından itibaren yaklaşık 10°C'lere kadar düşeceği, bu süreçte kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."