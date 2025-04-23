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İstanbul'daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi

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İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentten adeta kaçış başladı. Çok sayıda araç Kuzey Marmara Otoyolu'nu kilitledi. O anları kaydeden bir sürücünün ise "İstanbul'dan herkes kaçıyor artık" demesi dikkat çekti.

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kentte hissedildi.

ARTÇILAR DEVAM ETTİ

Deprem anında vatandaşlar panikle kendini dışarı atarken, megakent 6.2'nin ardından sallanmaya devam etti. İstanbul'da en büyüğü 5,9 olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

YURTTAŞLAR SOKAKLARA KAÇTI

İstanbul'da metruk haldeki bir bina deprem nedeniyle yıkılırken; 9 ev tahliye edildi. Yaşadıkları binanın güvenilir olmadığını düşünen yurttaşlar ise sokaklara çıktı. Çok sayıda yurttaş, geceyi parklarda geçirecek.

NACİ GÖRÜR'DEN YANIT

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yurttaşların aklındaki 'Evlere girelim mi?' sorusuna yanıt verdi.

Soruya madde madde yanıt veren Görür, "Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak yarık vs. varsa girmeyin. Evinizden gece kolon, kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde eviniz girin" ifadelerini kullandı

İSTANBUL'DAN KAÇIŞ BAŞLADI

Öte yandan evlere girmek istemeyen yurttaşların depremin korku yarattığı İstanbul'dan kaçış da başladı. Çok sayıda araç Kuzey Marmara Otoyolu'nu kilitledi. O anları kaydeden bir sürücünün ise "İstanbul'dan herkes kaçıyor artık" demesi dikkat çekti.

İstanbul'daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

gemiyi ilk fareler terk eder, bunların canı tatlıdır, sırtlan gibi mesela

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