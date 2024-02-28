İstanbul'da sis ulaşımı da etkiledi! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal

İstanbul'da beklenen sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.

SİS İSTANBUL'DA ULAŞIMI DA VURDU

İstanbul'da yarın beklenen sis, hava ulaşımını da vurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltmaya gidildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nden (MADKOM) yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın, saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındığı belirtildi.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLARIN YÜZDE 10'U İPTAL EDİLDİ

Havalimanı İşletmecisi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29.02.2024 tarihinde, saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

BOĞAZDA GEMİ TRAFİĞİ DURDURULMUŞTU

İstanbul'da sabah saatlerinde birçok ilçede sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.

SABİHA GÖKÇEN'E SİS ENGELİ

Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur attı. Yakıt kritiğine giren 4 uçak İstanbul Havalimanı'na, 5 uçak ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren gecikmeli iniş seferlerine ise saat 9.37'den itibaren izin verilmeye başlandı.