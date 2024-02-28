Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da sis ulaşımı da etkiledi! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal

Güncelleme:

İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.

İstanbul'da beklenen sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.

SİS İSTANBUL'DA ULAŞIMI DA VURDU

İstanbul'da yarın beklenen sis, hava ulaşımını da vurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltmaya gidildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nden (MADKOM) yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın, saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındığı belirtildi.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLARIN YÜZDE 10'U İPTAL EDİLDİ

Havalimanı İşletmecisi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29.02.2024 tarihinde, saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

İstanbul'da sis ulaşımı da etkiledi! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal

BOĞAZDA GEMİ TRAFİĞİ DURDURULMUŞTU

İstanbul'da sabah saatlerinde birçok ilçede sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.

SABİHA GÖKÇEN'E SİS ENGELİ

Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur attı. Yakıt kritiğine giren 4 uçak İstanbul Havalimanı'na, 5 uçak ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren gecikmeli iniş seferlerine ise saat 9.37'den itibaren izin verilmeye başlandı.

Haberler.com Haber Merkezi / Turan Yiğittekin - Dünya

Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul Hava Durumu Turizm Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük yılan görmek diyanete göre nedir? Rüyada siyah, sarı, yeşil ve beyaz yılan görmek neye işarettir? Survivor kim kazandı? 28 Şubat Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 28-29 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 28 Şubat 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 28-29 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! DEM Parti Muş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş adayı Sırrı Söylemez ve Tuba Sayılgan kimdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! John Wick 4 filmi oyuncuları kim? John Wick 4 filmi konusu, oyuncuları ve John Wick 4 özeti! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 149. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! DEM Parti Muğla Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla adayı Yusuf Uludağ ve Candan Süsoy kimdir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title