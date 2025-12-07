Haberler

İstanbul'da sağanak kabusu! Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM'i kilitledi

İstanbul'da sağanak kabusu! Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM'i kilitledi
Güncelleme:
Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da gece yarısı başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Cadde ve sokakları sular altında bırakan yağış çok sayıda kazanın yaşanmasına neden oldu. Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, otoyolda trafik uzun süre kilitlendi. Çekmeköy'de ise seyir halindeki özel halk otobüsü, kaygan yolda şoförünün kontrolünden çıkarak takla attı ve bariyerlere çarptı.

  • İstanbul'da Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
  • İstanbul'da Çekmeköy'de özel halk otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanma olmadı.
  • İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik aksadı ve yollar trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda yaptığı yağış uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak gece saatlerine etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA

Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda etkili olan sağanağın ardından 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, otoyolda trafik bir süre aksadı.

İstanbul'da sağanak kabusu! Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM'i kilitledi

Kaza, saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz yönde etkilerken, TEM Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun iki şeridi trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da sağanak kabusu! Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM'i kilitledi

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç geçişleri bir süre kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da sağanak kabusu! Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM'i kilitledi

İETT OTOBÜSÜ TAKLA ATTI

Çekmeköy'de seyir halindeki özel halk otobüsü şoförünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından yan yola savruldu. Kazada can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi.

İstanbul'da sağanak kabusu! Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM'i kilitledi

Olay 05.30 sıralarında Çekmeköy Merkez Mahallesi Şile Otobanı yan yol Ümraniye istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 HO 2867 plakalı özel halk otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aşarak yan yola devrildi. Kazada her hangi bir yaralanma olayı yaşanmazken olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Şile Otobanı yan yol Ümraniye istikametini bir süre trafiğe kapatıldı. Şoför tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da sağanak kabusu! Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM'i kilitledi

Otobüsün daha sonra olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: DHA, İHA

Kaynak: DHA, İHA
Yorumlar (2)

ciksbro:

Editörün “takla atmak” ile “devrilmek” arasındaki farktan haberi yok

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
MGk:

Onaltıbin liyakatlı adamı işten atıp yerine siyasi kırkikibin acemi alan Eko efendiye sorun gelsin eseriyle gurur duysun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
