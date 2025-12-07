İstanbul'da sağanak kabusu! Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM'i kilitledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda yaptığı yağış uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak gece saatlerine etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA

Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda etkili olan sağanağın ardından 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, otoyolda trafik bir süre aksadı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz yönde etkilerken, TEM Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun iki şeridi trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç geçişleri bir süre kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İETT OTOBÜSÜ TAKLA ATTI

Çekmeköy'de seyir halindeki özel halk otobüsü şoförünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından yan yola savruldu. Kazada can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olay 05.30 sıralarında Çekmeköy Merkez Mahallesi Şile Otobanı yan yol Ümraniye istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 HO 2867 plakalı özel halk otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aşarak yan yola devrildi. Kazada her hangi bir yaralanma olayı yaşanmazken olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Şile Otobanı yan yol Ümraniye istikametini bir süre trafiğe kapatıldı. Şoför tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün daha sonra olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: DHA, İHA