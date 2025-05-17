İsrail asıllı şarkıcı Linet, gözyaşları içinde Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen bana destek olun

İsrail asıllı şarkıcı Linet, gözyaşları içinde Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen bana destek olun
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İsrail asıllı şarkıcı Linet, gözyaşları içinde Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen bana destek olun
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İstanbul'da İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet Manashe'nin konserinin iptal edilmesi için protesto gösterisi düzenlendi. Konser kulisten çektiği bir videoyu paylaşan Linet, "Ben Türk vatandaşıyım, sanatçıyım. Bugüne kadar hep sesimle vardım. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın Emie Erdoğan hanımefendi. Lütfen bana destek olun." diyerek gözyaşları içinde yardım istedi.

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Türkiye'deki iki konserinin iptal edilmesinin yankıları sürerken, İstanbul'da tehlikeli bir gerginlik yaşandı. İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet Manashe'nin İstanbul Maslak'ta vereceği konserin iptal edilmesini isteyen kalabalık grup protesto gösterisi düzenledi.

Grup, Linet'in konser vereceği alanda sloganlar attı. Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Alanda zaman zaman grup ile polis karşı karşıya geldi. Kalabalık grup, Linet için, "Türkiye'den defol" sloganları attı.

Korku dolu anlar yaşayan şarkıcı Linet, protestolar devam ederken kulisten çektiği videoyu paylaştı. Videoda Linet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Linet, "Ben Türk vatandaşıyım, sanatçıyım. Bugüne kadar hep sesimle vardım. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın Emie Erdoğan hanımefendi. Lütfen bana destek olun." dedi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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