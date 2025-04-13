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İstanbul'da baharın habercisi 'Pembe Ay' görsel şölen oluşturdu

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İstanbul'da baharın habercisi olarak bilinen ve 'Pembe Ay' adıyla anılan Dolunay, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. Türkiye'nin birçok yerinden görülebilen ve saat 06.24'te batan Dolunay, Üsküdar sahilde, Kız Kulesi ile birlikte eşsiz bir manzara oluşturdu.

İstanbul'da baharın habercisi olarak bilinen ve 'Pembe Ay' adıyla anılan Dolunay, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Türkiye'nin birçok yerinden görülen ve saat 06.24'te tamamen batan renkli Dolunay, battığı sırada Üsküdar sahilde, Kız Kulesi ile birlikte ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Bu gece, Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlenen baharın habercisi olarak da bilinen ve 'Pembe Ay' adıyla anılan Dolunay, sabah saat 06.24'te battı. Battığı sırada İstanbul'un simge eserleriyle bir araya gelince eşsiz görüntüler oluştu. Üsküdar sahilde Kız Kulesi ile aynı kareye giren Dolunay, İstanbul'un birçok yerinden gözlemlendi.

NEDEN PEMBE DOLUNAY DENİR?

Her ne kadar ismi 'Pembe Dolunay' olsa da, Ay bu gecede gerçek anlamda pembe görünmeyecek. Bu adlandırma, Kuzey Amerika'daki yerli halkların, özellikle de Algonquin kabilesinin, ilkbaharda açan pembe yaban çiçeklerinden (moss phlox) esinlenerek verdiği geleneksel isimden geliyor. Yani bu dolunay, baharın gelişini simgeliyor ve doğanın uyanışını temsil ediyor.

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İstanbul'da baharın habercisi 'Pembe Ay' görsel şölen oluşturdu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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