İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı

ABD- İsrail ile İran arasındaki gerilim 28 Şubat'ta başlayan saldırıların ardından 14'üncü gününde de tırmanmaya devam ediyor. Gece boyunca karşılıklı hava saldırıları sürerken, İsrail ve ABD'nin İran'daki hedefleri vurduğu; İran'ın ise hem İsrail'e hem de Körfez'deki ABD üslerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

TARHAN'A GECE BOYU SALDIRILAR SÜRDÜ

İsrail'in özellikle başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlediği, ABD'nin ise ülkenin petrol sevkiyatı açısından kritik öneme sahip Hark Adası'nın da hedef alınan noktalar arasında yer aldığı aktarıldı.

İRAN, TEL AVİV'E FÜZELERLE SALDIRDI

İran Devrim Muhafızları ise saldırılara karşılık olarak İsrail'e yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu. İsrail'de özellikle Tel Aviv çevresinde sirenlerin çaldığı ve patlamaların yaşandığı bildirildi.

İSRAİLLİ YETKİLERLERİN YAŞADIĞI 10 NOKTA VURULDU

Öte yandan Al Jazeera'nın aktardığına göre İran Devrim Muhafızları, İsrailli yetkililerin bulunduğundan şüphelenilen 10 farklı noktaya saldırı düzenlediklerini açıkladı.

DEVRİM MUHAFIZLARI: 30 BALİSTİK FÜZE FIRLATTIK

Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, İsrail'e "1-2 tonluk savaş başlığı taşıyan 30 balistik füze fırlattıklarını" söyledi. İran basınına göre, Musevi, İran'ın askeri operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'e karşı şu ana kadar en ağır operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Musevi, İsrail'e "1-2 tonluk savaş başlığı taşıyan 30 balistik füze fırlattıklarını" söyledi. Musevi ayrıca, İsrail hava sahasının bazı kesimlerinin kendi kontrollerinde olduğunu öne sürdü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.