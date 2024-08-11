İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den küstah çağrı: Türkiye'ye atom bombası atın
İsrailli şarkıcı Ofer Levi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya övgüler dizerken, Türkiye ile ilgili skandal bi,r çağrıda bulundu. Levi, "Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at" dedi.
Sosyal medya hesabından skandal bir video paylaşan İsrailli şarkıcı Ofer Levi, Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, Türkiye'ye atom bombası atılması çağrısında bulundu.
İSRAİLLİ ŞARKICI'DAN NETANYAHU'YA SKANDAL ÇAĞRI
İsrailli ırkçı sanatçı Ofer Levi, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Video paylaşan Levi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya övgüler dizdi. Levi, "Netanyahu'ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor." dedi.
"TÜRKİYE'YE ATOM BOMBASI AT"
Levi'nin videosundaki skandallar bununla sınırlı kalmadı. Küstah sözler sarf eden Levi, "İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at" ifadelerini kullandı.