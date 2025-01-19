İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının birinci aşaması olarak belirlenen şartlara göre Hamas, bugün 7 Ekim 2023'te rehin aldıkları üç İsrailli kadın rehineyi Türkiye saatiyle 17.00'den sonra serbest bıraktı.

REHİNELER KIZILHAÇ GÖREVLİLERİNE TESLİM EDİLDİ

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Hamas'ın bu sabah gecikmeli olarak açıkladığı rehine isimlerine göre Romy Gonen, Emily Damary ve Doron Shtanbar Khair'in serbest bırakılarak Kızılhaç görevlilerine teslim edildiği belirtildi. Kızıl Haç ise daha sonra IDF yetkililerine teslim etmek için rehineleri Netzarim Koridoru'na götürmek üzere yola çıktı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Öte yandan, İsrailli rehinelerin Hamas tarafından Kızılhaç görevlilerine teslim edildiği anlar görüntülendi. Görüntülerde, rehinelerin bir aracın içerisinde bulunduğu ve etraflarının da güvenlik amacıyla Hamas mensuplarınca çevrildiği görüldü.