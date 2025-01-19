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Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak

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İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi

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Hamas, Gazze'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında ilk etapta İsrailli rehinelerden üçünü serbest bırakarak Kızılhaç'a teslim etti. İsrailli rehinelerin serbest bırakıldığı anlar kameraya yansıdı.

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının birinci aşaması olarak belirlenen şartlara göre Hamas, bugün 7 Ekim 2023'te rehin aldıkları üç İsrailli kadın rehineyi Türkiye saatiyle 17.00'den sonra serbest bıraktı.

REHİNELER KIZILHAÇ GÖREVLİLERİNE TESLİM EDİLDİ

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Hamas'ın bu sabah gecikmeli olarak açıkladığı rehine isimlerine göre Romy Gonen, Emily Damary ve Doron Shtanbar Khair'in serbest bırakılarak Kızılhaç görevlilerine teslim edildiği belirtildi. Kızıl Haç ise daha sonra IDF yetkililerine teslim etmek için rehineleri Netzarim Koridoru'na götürmek üzere yola çıktı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Öte yandan, İsrailli rehinelerin Hamas tarafından Kızılhaç görevlilerine teslim edildiği anlar görüntülendi. Görüntülerde, rehinelerin bir aracın içerisinde bulunduğu ve etraflarının da güvenlik amacıyla Hamas mensuplarınca çevrildiği görüldü.

İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Lan vefa ve Savaş öztürk dallaması kadınları esir almak nedir yazmışsın ya. İnsan olsan bu cümleleleri çoluk çocuk,yaşlı,kadın demeden öldüren israilede söylersin. Kanın bozuk boşuna demiyoruz.

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Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

jokerallame vefa savas ozturk vs. gibi o.e nın yaptıgı yorumların beğenmeme butonuna basmayın arkadaşlar yorumları ustlerde gorununce bunlar kendini insan sanıyor

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Akplilerin maaşlı elemanları yine toplanmış buraya herkes kendi fikrini yazar buraya senin gibi düşünmek zorunda değilim yobaz koyun sürüne anlat bunu

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

İsrail’i destekleyen kim varsa OE dır

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Nurullah sen kimsinde senin lafını dinleyelim OE isme bak

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Haber YorumlarıMetin Korkmaz:

tiyatro sahnesi

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Haber YorumlarıTeymur:

binlerce çocuk ve kadın öldü Araplar hala şov peşinde Metanet nedir bilmiyorlar Esir takası dediğin nedirki..... Adamlar zaten canının istediğini esir alıyor engel olabilecek bir güç varmı? 3 esir salın 90 esiriniz salınsın ertesi gün itrail gene 100 esir alır....kim karşı cıkacak orda gineş gözlükleriyle maskelerle şow yapmaya benzemiyor bu iş. arkanıza güçlü devletler almadan çözülecek bişey yok.yazık ölen binlerce filistinliye başarıı bumu? kendini avutuyorsun hamas asıl başarı GÜÇSÜZSEN SUKUNETİ SAĞLAMAKTIR...ama siz ne yaptınız uyuyan yılanı uyandırdınız...

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