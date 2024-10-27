İsrailli gazeteci ordunun Lübnan saldırısına katılıp bina patlattı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir köye düzenlediği saldırıya katılan gazeteci ve spiker Danny Kushmaro'nun kurşun geçirmez yelek giyip kask takarak katıldığı saldırı görüntüleri Kanal 12 Televizyonu'nda yer aldı.

ASKER PATLATICIYI NASIL KULLANACAĞINI ANLATTI

Videoda bir İsrail askeri, Kushmaro'ya patlayıcı düzeneğini nasıl ateşleyeceğini anlattıktan sonra 'ilerideki gri binadan İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roket atıldığını' söylüyor.

BİNAYI HAVAYA UÇURDU

Binaya patlayıcılar yerleştirilirken, Kushmaro önce dörtten geriye doğru sayıyor ardından düğmeye basarak binayı havaya uçuruyor. Çok sayıda gazeteci, Kushmaro'yu X'ten "Gazetecilik için utanç verici" diye eleştirdi.