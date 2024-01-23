İsrailli Bakan Avrupa Birliği'ni Hayal Kırıklığına Uğrattı

Gazze’deki gelişmelerin ele alındığı Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısına katılan İsrailli bakan Israel Katz’ın “iki devletli çözüm sürecini” konuşmak yerine, Gazze açıklarında yapay bir ada oluşturulması ve Orta Doğu'yu Asya'ya bağlayan bir demiryolu hattının inşasıyla ilgili iki ayrı video gösterdiği belirtildi.

Brüksel’deki kaynaklara göre, İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın bu tavrı, Avrupalı mevkidaşlarında hayal kırıklığı yarattı.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “İsrailli Bakan bize konuyla ilgisi olmayan bazı videolar gösterdi. Zamanını daha iyi kullanabilirdi” dedi.

Brüksel’de Pazartesi günü düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısına, İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Filistin temsilcisi Riyad el Maliki ile Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve Arap Birliği’nden diplomatlar da katıldı.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, toplantı öncesi artık Filistin topraklarındaki son durum yerine, “iki devletli çözüm süreci” hakkında konuşmak istediklerini açıkladı.

Toplantının gündemi de bu doğrultuda oluşturuldu.

Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu iki devletli çözüme sıcak bakmadığını açıklamıştı.

Bu nedenle Borrell, toplantı öncesi uluslararası toplumun gerekirse İsrail'e bir Filistin devleti dayatmasında bulunması gerektiğini savundu.

AB Dış Politika Şefi, “İsrail’in aklındaki çözüm nedir? Filistinlileri Gazze'den çıkarmak mı, hepsini öldürmek mi? Nesiller boyu sürecek bir nefret yaratıyorlar” dedi.

Borrell ve AB Dışişleri Bakanları, “iki devletli çözümü kapsamlı bir barış planının parçası olarak ne kadar önemli gördüklerini vurgulamaya” hazırlanırken, toplantının gündemi birdenbire beklenmedik bir yöne kaydı.

Belçikalı kamu yayıncısı VRT’ye göre, İsrail Dışişleri Bakanı Katz, barış planını konuşmak yerine, Avrupalı mevkidaşlarına Gazze açıklarında yapay bir ada oluşturulması ve Orta Doğu'yu Asya'ya bağlayan bir demiryolu hattının inşasıyla ilgili iki video göstermeye başladı.

Videoda "Limanı ve sivil altyapısı bulunan yapay adanın, İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmadan Filistinlilere insani, ekonomik ve ulaşım yolu sağlayacağı” vurgulanıyor.

Yapay adanın ve çevresinin güvenliğinden İsrail’in sorumlu olacağı belirtiliyor.

VRT’ye bilgi veren AB yetkililerine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Gazzelilerin adaya taşınmasını önermedi.

Bu videonun, Katz’ın Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde hazırlandığı belirtildi.

İsrail heyetindeki bir yetkili, gazetecilere, yapay adanın Filistinliler için konutlar içerebileceğini söyledi . Ancak bunun amacını savaştan sonra Gazze'nin yeniden inşasından vazgeçmek veya Gazzelileri oraya yeniden yerleştirmek amacıyla değil, konut kullanılabilirliğini artırmak için planlandığını savundu.

İsrailli bakanın, Gazze’deki sorunlar ve barış planını konuşmak yerine, video göstermesi, Avrupalı bakanlar arasında hayal kırıklığı yarattı.

Bir AB yetkilisi VRT’ye demecinde, "İsrail tarafının sahadaki vahim durumu tartışmak yerine sadece altyapı projelerinden bahsetmesi oldukça gerçeküstü" dedi.

'Zamanını daha iyi kullanabilirdi'

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell de, toplantı sonrası yaptığı açıklamada bu hayal kırıklığını dile getirdi.

Joseph Borrell, "İsrailli Bakan bize tartıştığımız konularla çok az ilgisi olan veya hiç alakası olmayan bazı videolar gösterdi. Zamanını daha iyi kullanabilirdi” diye konuştu.

Borrell, İsrail katılmasa bile, iki devletli çözümü esas alan kapsamlı barış planı konusunda uluslararası temaslarına devam edeceği mesajını verdi.

İsrail-Filistin sorunu konusunda AB içindeki görüş ayrılıklarına rağmen Borrell’in hazırladığı taslak plan geniş destek gördü.

AB içerisinde Macaristan ile birlikte İsrail’in en sıkı destekçilerinden biri olan Almanya’nın Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock de Borrell’in planını destekleyerek iki devletli çözüme işaret etti.

Baerbock, "İsraillilerin ve Filistinlilerin yan yana barış içinde ve onurlu bir şekilde yaşamasına izin verecek başka bir seçenek yok” görüşünü dile getirdi.

AB içerisinde, Borrell’in vatandaşı olduğu İspanya, İrlanda ve Belçika gibi ülkeler ise Filistin davasına destek konusunda başı çekiyor.