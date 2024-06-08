İsrail, yine masum sivilleri vurdu: 50 kişi öldü, onlarca yaralı var

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hava, kara ve denizden 246'ncı gününde de devam ediyor. Filistin halkını aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açan İsrail ordusu, Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı. Nusayrat Mülteci Kampı ile çeşitli bölgelere düzenlenen eş zamanlı saldırılarda en az 50 kişi öldü.

GAZZE'NİN HER BİR NOKTASINDAN DUMAN YÜKSELİYOR

Savaşı sona erdirecek 3 aşamalı ateşkes teklifi masada beklerken Orta Doğu'da tansiyon her saniye biraz daha yükselmeye devam ediyor. İsrail topçuları ve savaş uçakları Deyr el-Belah'ın doğusu ile Bureyc ve Megazi mülteci kamplarının yanı sıra Nusayrat Mülteci Kampı'nın orta bölgesi, batısı ve doğusundaki çeşitli bölgelere saatlerce şiddetli ve yoğun saldırılar düzenlemeye başladı. Gazze Şeridi'nin merkezinin hemen her bölgesinden bombalama sonucu yoğun dumanlar yükseliyor.

NE OLDUNU ANLAMADAN BOMBARDIMANIN ORTASINDA KALDILAR

Görgü tanıkları İsrail askeri araçlarının "Ani şekilde" Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğu ve kuzeybatı bölgelerine girerek kampın birçok bölgesini hedef alan şiddetli top atışları gerçekleştirdiğini belirtti.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI HAREKET EDEN HER ŞEYİ VURUYOR

Sağlık görevlilerinin verdiği bilgiye göre, İsrail insansız hava araçları Nusayrat Kampı semalarında yoğun şekilde uçuyor ve kampın yollarında hareket eden herkese ateş açarak çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden oluyor.

HASTANELER ÖLÜ VE YARALILARLA DOLUP TAŞTI

Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık görevlileri de şiddetli ve sürekli hava ve topçu bombardımanı sonucu Gazze'nin orta bölgesinin çeşitli yerlerinden hastaneye çok sayıda ölü ve yaralının getirildiğini ifade etti.

ÖLÜ SAYISI 37 BİN KİŞİYE DAYANDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinlinin öldürüldüğünü, 83 bin 530 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.