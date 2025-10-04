İsrail, Trump'ın Gazze Planının İlk Aşamasını Uygulamaya Hazırlanıyor

İSRAİL Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın da 'prensipte temel hatlarıyla kabul ettiği' ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı için ilk aşamayı uygulamaya hazırlandıklarını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, " İsrail, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını öngören Trump'ın planının ilk aşamasını uygulamaya hazırlanıyor. İsrail'in ortaya koyduğu ve Trump'ın vizyonuyla uyumlu ilkeler doğrultusunda savaşı sona erdirmek için Trump ve ekibiyle iş birliği içinde çalışmaya devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.