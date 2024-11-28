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İsrail tankları Lübnan'ı vurdu

İsrail tankları Lübnan'ı vurdu
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Lübnan güvenlik kaynakları, ateşkesin 2. gününde İsrail güçlerinin ülkenin güneyindeki Markaba bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail Ordusu, Hizbullah ile imzaladığı ateşkes anlaşmasını 2. gününde bozdu. Lübnanlı güvenlik kaynaklarının Reuters'a verdiği bilgiye göre, askeri operasyonları yasaklayan ateşkesin yürürlüğe girmesinden 24 saat sonra bir İsrail tankı Lübnan'ın güneyindeki Markaba kasabasına iki el ateş açtı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Güvenlik kaynakları iki kişinin yaralandığını söyledi.

Lübnan devlet haber ajansı da İsrail'in kasabaya düzenlediği saldırının ardından iki kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtirken; saldırının türünü belirtmedi.

ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail ve Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırı ve çatışmaları bitirmek için ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes anlaşması geçtiğimiz gün imzalandı.

Hizbullah ateşkesin ardından yaptığı açıklamada İsrail'in güneyden çekilmesini Hizbullah üyelerinin elleri tetikte takip edeceğini, İsrail'in herhangi bir saldırısına karşı koymak için tamamen hazırlıklı olduklarını belirtti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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