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İsrail, Suriye'den roket atılmasına top atışlarıyla karşılık verdi

Abluka altındaki Gazze'ye kara harekatına hazırlanan İsrail, bir yandan da Lübnan ve Suriye'den atılan roket saldırılarına karşılık veriyor. Akşam saatlerinde i Golan Tepeleri'ne roket atılmasının ardından İsrail ordusu, Suriye topraklarındaki hedefleri top atışlarıyla vurdu.