İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırının ardından bu kez de Birleşmiş Milletler'e bağlı bir okulu vurdu. Saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Kana doymayan İsrail ordusu kanlı ambulans katliamı sonrası bu kez de BM okulunu vurdu

İsrail akşam saatlerinde Şifa Hastanesi'nde ambulans konvoyuna düzenlediği saldırının ardından Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler'e bağlı bir okulu vurdu.

BM'YE BAĞLI OKULU HEDEF ALDILAR

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara devam ediyor. İsrail ordusu, ayrım gözetmeksizin okul, hastane, sivil yerleşim yerlerini vuruyor. Akşam saatlerinde Şifa Hastanesi'nde bulunan ambulans konvoyuna saldıran İsrail savaş uçakları, saatler sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde binlerce Filistinlinin sığındığı BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı okulu vurdu.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Usame Bin Zaid Okulu'na düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtilirken, henüz can kaybına ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

KANLI AMBULANS KONVOYU SALDIRISI

İsrail'in Şifa Hastanesi giriş kısmına yönelik saldırısı, Mısır'da tedavi görmek üzere yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun yola çıkacağı sırada gerçekleşti. Saldırı sonucu, yaralıları taşıyan ambulanslarda ciddi hasar oluştu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybederken 26 kişi de yaralandı.

3 BÜYÜK HASTANE HEDEF ALINDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de Şifa Hastanesi, Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nin çevresini vurduğu belirtildi. Açıklamada, saldırılarda ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi.