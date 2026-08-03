İsrail Savunma Bakanı Katz: İran, İsrail'e saldırırsa yıkıcı bir darbe alacaktır

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, "Eğer İran, İsrail'e saldırırsa yıkıcı bir darbe alacaktır ve onlar da bunu çok iyi biliyor" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ülke basınına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Katz, İran ile ilgili açıklamasında, "Eğer İran İsrail'e saldırırsa yıkıcı bir darbe alacaktır ve onlar da bunu çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Katz, yerel medyanın 'askeri başarıları' görmezden geldiğini savunarak, hükümetin elde edilen sonuçları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğini bildirdi. Katz, 'başarılar' arasında İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve diğer üst düzey İranlı yöneticilerin öldürülmesini de gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı