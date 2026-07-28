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İsrail’den İran’a enerji saldırısı planı: ABD onay vermedi

İsrail’den İran’a enerji saldırısı planı: ABD onay vermedi
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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın enerji altyapısına yeni saldırılar düzenlemek istediklerini ancak ABD’nin, bu saldırıların küresel petrol krizine yol açabileceği endişesiyle onay vermediğini açıkladı. Katz ayrıca, ABD savaş uçaklarının İsrail üslerinden kalkarak İran’a saldırdığını ve İran’ın bölge ülkelerine misilleme yapmasına rağmen İsrail’e caydırıcılık nedeniyle saldırmadığını belirtti.

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın enerji altyapısına yeni saldırılar düzenlemek istediklerini ancak ABD'nin onay vermediğini bildirdi.

İsrai Savunma Bakanı Israel Katz, ülke basınına İran'la ilgili açıklamada bulundu. Katz, İran'ın enerji altyapısına saldırılar düzenlemeyi çok istediklerini söyleyerek, "Ancak ABD, İran'ın komşu ülkelere saldırması ve küresel petrol krizini tetikleyeceği endişesiyle buna onay vermiyor" ifadelerini kullandı.

İran'a saldırılar düzenleyen ABD savaş uçaklarının İsrail'deki askeri hava üslerinden havalandığını belirten Katz, "İran, bölge ülkelerine karşılık vermesine rağmen İsrail'e caydırıcılıkları nedeniyle saldırı düzenleyemiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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