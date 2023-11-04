İsrail Savunma Bakanı Galant: Yahya Sinvar'ı ortadan kaldıracağız

Gazze'de sivilleri katletmeye devam eden İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Galant, İsrail askerlerinin zafere kadar savaşmaya hazır olduğunu söyledi. Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar ile ilgili konuşan Galant, "Burada her şeyi yapmaya hazır savaşçılar var. Yahya Sinvar'a ulaşacağız ve onu ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı. Galant, Yahya Sinvar'ı Gazzelilerin ele geçirmesi halinde savaşın kısalacağını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar ile ilgili konuştu. "Burada her şeyi yapmaya hazır savaşçılar var. Yahya Sinvar'a ulaşacağız ve onu ortadan kaldıracağız." diyen Galant, Sinvar'ı Gazzelilerin ele geçirmesi halinde savaşın kısalacağını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant

GALANT: BURADA HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIR SAVAŞÇILAR VAR

Abluka altındaki Gazze'yi 7 Ekim'den bu vuran İsrail, sivilleri katletmeye devam ediyor. İsrail Gazze'yi havadan ve karadan vururken, Savunma Bakanı Yoav Galant'tan açıklama geldi. Kuzey sınırını gezen İsrail Savunma Bakanı Galant, askerlerin kendisine zafere kadar savaşmaya hazır olduklarını söylediğini iddia etti. Basın toplantısı düzenleyen Galant, "Burada her şeyi yapmaya hazır savaşçılar var." ifadelerini kullandı.

"YAHYA SİNVAR'I ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Gazze'ye hem güneyden hem de kuzeyden saldırdıklarını söyleyen Galant, çatışmalarda şu ana kadar 12 Hamas tabur komutanını öldürdüklerini kaydetti. Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar ile ilgili konuşan Galant, "Herkese ulaşacağız. Yahya Sinvar'a ulaşacağız ve onu ortadan kaldıracağız" dedi. Galant, Gazzelilerin Sinvar'ı daha önce ele geçirmesi halinde bunun savaşı kısaltacağını belirtti.

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar

"SAVAŞIN SONUNDA GAZZE'DE HAMAS KALMAYACAK"

Savaşın uzun süre devam edeceğini dile getiren Galant, "Savaşın sonunda Gazze'de Hamas kalmayacak ve Gazze'den bir güvenlik tehdidi olmayacak" diye konuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

GAZZE'DE CAN KAYBI 10 BİNE DAYANDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.