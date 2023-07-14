İsrail Savunma Bakanı Azerbaycan'a Ziyaret Gerçekleştirdi
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Gallant, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüşmeler gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve savunma işbirliğinin önemi vurgulandı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından, 12 Temmuz'da Bakü'ye hareket ettiğini duyuran Gallant ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya