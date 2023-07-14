İsrail Savunma Bakanı Azerbaycan'a Ziyaret Gerçekleştirdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Gallant, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüşmeler gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve savunma işbirliğinin önemi vurgulandı.