İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren ve 26 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail'den Orta Doğu'da tansiyonu yükseltecek bir hamle geldi. Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenleyen İsrail hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, Seyyidah Zeyneb bölgesini hedef aldığı ifade edildi.

İSRAİL SURİYE'NİN BAŞKENTİ ŞAM'I VURDU

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Times of Israel gazetesi, İsrail'in Şam'ın güneyindeki Seyyidah Zeyneb bölgesini hedef aldığını ve bölgeden patlama sesleri yükseldiğini duyurdu.

"İSRAİL'DEN ŞÜPHELİ BİR HAVA SALDIRISI DAHA"

Katar merkezli Al Jazeere 'son dakika' koduyla duyurduğu haberinde "İsrail'in bir başka şüpheli hava saldırısı da Suriye'nin başkenti Şam'ın güney kesimindeki bir hedefi vurdu" ifadesine yer verdi.

BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Öte yandan İsrail'in vurduğu Seyyidah Zeyneb bölgesinden ilk görüntüler geldi. Saldırı sonrası birkaç noktadan dumanlar yükseldiği görülürken, servis edilen videolarda patlama sesleri de duyuldu.