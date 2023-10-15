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İsrail Savaş Uçakları Gazze'ye Saldırdı: 11 Filistinli Öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği saldırılarda 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.