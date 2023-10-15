İsrail Savaş Uçakları Gazze'ye Saldırdı: 11 Filistinli Öldü
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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği saldırılarda 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği saldırılarda 11 Filistinlinin öldüğü belirtildi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Refah'ta bir hayır kurumu ile Han Yunus'un doğusundaki Es-Satr bölgesini hedef aldı.
Saldırılarda en az 11 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı Gazze Şeridinden İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 279'u asker toplam 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.