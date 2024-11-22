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İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada

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Kanlı saldırılarına devam eden İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir binayı güpegündüz havaya uçurdu. Film sahnelerini aratmayan saldırı anı saniye saniye kaydedildi.

Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce masum sivili katleden İsrail ordusu, bir taraftan da Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vuruyor. Güpegündüz bir binanın hedef alındığı son saldırı kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Film sahnelerini aratmayan saldırı sonrası can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

AYLARDIR ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı. İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBud Spencer:

Bu yapilan vahşet Bütün Müslüman liderlerin eseridir....

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

O çocuğu İsrail

Yorum Beğen21
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Haber YorumlarıMehmt Alkan:

İnşallah yaşattığını yaşayacak

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Elinize kolunuza sağlık !

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Harikasınız Beee ! Elinize sağlık yobazlar titremiştir

Yorum Beğen4
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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Güzel ilerliyorlar bakalım destekliyoruz

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Haber YorumlarıYasef Behar:

Acaba yeni husbullah liderimi vardı icerde

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

sıra sana nezaman gelcek diye bekleyenler var

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